Hisariçi’nden tarih fışkırıyor

BUGÜN NELER OLDU

HisarArkeopark Projesi ile Alaaddin Mahallesi içerisinde yer alan 6 bin 250 metrekarelik alanda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemi eserlerini ortaya çıkaran Osmangazi Belediyesi, şimdi de aynı bölgede 14'ncü yüzyılda yapılan ancak zamanla yok olan Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkartmak için çalışma başlattı. Mescidin olduğu düşünülen alanda toplam 3 bin 884 metrekarelik kamulaştırma yapan Osmangazi Belediyesi, yapılan kazı çalışmaları ile mescitle ilgili çok önemli bulgulara ulaştı.Osmangazi Belediyesi olarak Hisariçi'ndeki tarihi mirası ortaya çıkarmaya yönelik sürdürdükleri çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Yaptığımız detaylı araştırmalar sonucunda ulaştığımız bilgiler doğrultusunda bölgedeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Şuan da Filiboz Mescidi'ni ortaya çıkartmak için çalışma başlattık. Filiboz Mescidi, 1862 Suphibey haritasında gözükmektedir.Ancak bu mecsid 1855 yılında Bursa'da meydana gelen büyük depremde yıkılmış ve yerine yenisi yapılmamıştır. Günümüze ulaşamamış mescidin projelerinin hazırlanması için Bursa Müze Müdürlüğü denetiminde araştırma kazısı başlattık.Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun vereceği kararlar doğrultusunda da projemizi oluşturarak Osmanlının ilk dönemlerinden kalan bu tarihi mescidi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.