Büyükşehir ekonomiye değer katıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçtiğimiz yıl otomotiv, tekstil ve makine ürünlerinde 194 ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, katma değeri yüksek ürünler üreten, yüksek teknolojiye dayalı sanayiye yöneldi. Bu amaçla Türkiye'nin ilk teknoloji organize sanayi bölgesi 85 bin dönüm alan üzerine projelendirilirken, Türkiye'nin ve dünyanın önemli teknoloji firmaları Bursa'da üretim yapmaya hazırlanıyor. Fiber optik dijital altyapıya sahip teknoloji organize sanayi bölgesi ile Bursa katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir kent haline gelmeye hazırlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kent ekonomisine artı değer sağlayan projeleri bir bir hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin nitelikli iş gücünün yetişmesine katkı koymak ve bilimi topluma sevdirmek adına projelendirilen Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (Bursa BTM), bir eğitim projesi olmasının yanında deney düzeneklerinin yerli ve milli olarak üretilmesiyle de ekonomiye değer katıyor. İnformal eğitimin en önemli unsurlarından olan ve bugüne dek yurt dışından yüksek bedellerle ithal edilen bilim merkezleri deney düzenekleri, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi bünyesinde alt marka olarak faaliyetlerini sürdüren BTM EXHİBİT tarafından tamamen yerli imkânlarla imal ediliyor. BTM EXHİBİT, bilim merkezlerine, müzelere ve sanat ile bilimin iç içe olduğu mekânlara interaktif deney düzenekleri, eğitim teknolojileri ve dönemsel sergi alanları tasarlıyor ve üretiyor. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki teknik atölyede yerel firmalarla işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen imalat çalışmaları kapsamında, bugüne dek 70 farklı deney düzeneği ve eğitim kiti üretildi.Tarımsal üretimi destekleyen projelerin yanında Büyükşehir Belediyesi tarım şirketi Tarım A.Ş. de tarım ürünlerinin dünya pazarlarında yer bulması amacıyla yoğun çaba harcıyor. Son olarak Uzakdoğu pazarının giriş kapısı olarak bilinen Hong Kong'da düzenlenen Asia Fruit Logistica Fuarı'nda stant açan Tarım A.Ş., Bursa siyah inciri başta olmak üzere Bursalı çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin tanıtımını yaptı.Bursa'da 2006'da faaliyete başlayan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi, nitelikli iş gücünün üretime kazandırılmasıyla eğitim ve emeğin istihdama dönüştüğü önemli bir merkez haline geldi. Bilgisayarlı modelistlik, stilistlik, çocuk modelistliği, düz dikiş makineci, overlok makineci, kadın üst giysileri dikimi, kadın giysileri kalıp hazırlama, terbiye dijital baskı desenci, alde stilistlik ve bilgisayarda kadın giysileri dikimi branşlarında 1688 kursiyer eğitim aldı.