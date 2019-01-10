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Ecdat emanetleri dünyanın ortak değeri

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ’da artık dünyanın ortak değeri haline gelen ecdat emanetleri özenle geleceğe taşınıyor

Ersoy İŞİTMEZ
ERSOY İŞİTMEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019
Ecdat emanetleri dünyanın ortak değeri
BITINYA döneminde yaptırılan 2 bin 300 yıllık surlardan 8 bin 500 yıllık Akçalar Aktopraklık Arkeopark'a, Osmanlı döneminin 700 yıllık eserlerinden Cumhuriyet dönemini sivil mimarlık örneği yapılara kadar her alanda tarihi ve kültürel miras yatırımlarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmaları UNESCO ile taçlanmıştı. Katar&acute;ın başkenti Doha&acute;da 2014 yılında yapılan 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" başlıklı dosya ile Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 700 yıllım Osmanlı Köyü Cumalıkızık Dünya Mirası Listesi'ne girmişti. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarıyla ilk günkü özgün kimliklerini koruyan ecdat emanetleri de dünyanın ortak değeri haline geldi. Sultan 2. Murad tarafından 1425 ila 1426 yılları arasında yaptırılan "Muradiye Külliyesi" Fatih Sultan Mehmed'den itibaren 100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey yaptırılan 12 adet türbeden oluşuyor. Külliyenin tamamı Büyükşehir tarafından restore edilerek ziyarete açıldı. Külliyenin en önemli parçalarından Muradiye Medresesi de tamamlanan restorasyonun ardından Kuran-ı Kerim ve Hat Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.
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Ecdat emanetleri dünyanın ortak değeri
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