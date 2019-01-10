Yeşil hasreti Büyükşehir’le bitiyor

BUGÜN NELER OLDU

Uludağ'ın doğal zenginlikleri, ovanın verimliliği, deniz kıyısında bir şehir olması, termal olanakların birçok ilden daha fazla olması gibi birçok çevresel özellikle her dönem ilgi odağı bir kent olan Bursa'da kaçak ve çarpık yapılaşma nedeniyle parklardan yoksun kalan tüm semtler yeniden yeşille buluşuyor. İlk etapta halkın nefes alabileceği alanlar oluşmak amacıyla büyük park yapımı projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 500 bin metrekarelik Hüdavendigar Kent Parkı, 41 bin metrekarelik Beşevler Bölge Parkı, 13 bin metrekarelik Gemlik Bölge Parkı, 30 bin metrekarelik Kestel Bölge Parkı ile farklı mahallelere kazandırdığı onlarca parkla, kişi başına düşen düzenlenmiş yeşil alan miktarını Avrupa standartlarına getiriyor. Son bir yıl içinde hizmete açılan Sultan 2'nci Murat Parkı, Kiremitçi Mahallesi Sinan Bey Camisi Önü Parkı ve İznik Çakırca Mahalle Parkı, bulundukları bölgelere değer katarken, toplam 225 bin metrekare alana yapılan ve bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri, Yıldırım'ın yeni cazibe merkezi olacak. Bursa'nın daha sağlık bir kent haline gelmesi amacıyla son 1 yılda çevre yatırımları da hız kesmeden sürdürüldü. Özellikle Marmara Denizi ve Nilüfer Çayı'nı kirlilikten arındıracak arıtma tesisleri bir bir devreye alındı.BURSA'da en önemli önceliklerinin çevre olduğunu çünkü çevresel değerlerin gelecekten emanet alındığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla Bursa'nın yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, kente yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, cadde ve atık yönetimi gibi birçok alanda çevresel yatırımlar yapıyoruz" dedi.