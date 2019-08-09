42 projeye 15 milyonluk kaynak

Ajans Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 22 proje, Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 1 proje, İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ise 19 proje desteklenmeye uygun bulundu. Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 22 proje desteklenmeye uygun görüldü, Turizm potansiyeli taşıyan yapı ve alanların üst yapılarının/ alt yapılarının güçlendirilmesi, bölge içinde destinasyonların çeşitlendirilmesi ve yönetilmesi, mevcut ve alternatif turizm faaliyetlerinin/ürünlerinin geliştirilmesi gibi öncelikleri taşıyan Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı'na toplam 36 proje başvurmuştu.

SÜT ÜRÜNLERİNDE 3 PROJE

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 19 proje desteklenmeye uygun bulundu. İmalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki işgücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması, mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi gibi önceliklere sahip İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na 33 proje başvurmuştu. Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 1 proje desteklenmeye uygun bulundu. Süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren kooperatiflerin, birliklerin ve derneklerin kurumsal üretim ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, Bölgeye has geleneksel süt ve süt ürünlerinde markalaşmanın sağlanması ve pazarlama, satış, dağıtım süreçlerinin tasarlanması gibi önceliklerini taşıyan Süt Ürünleri Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na 3 proje başvurmuştu.

KATILIMA MALİ DESTEKLER

Sonuçlar hakkında bir açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurumun bölgede gelişme ekseni olarak değerlendirdikleri sektörlere dönük bir program geliştirdiklerini belirtti. Şahin şunları söyledi: "Ajansımız Trakya Bölge Planı'nda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 86 milyon TL'lik bir tutarını, yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 140 milyon TL'nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu.

TEMATİK BAŞLIKLAR

Ajansımız bu yıl daha tematik başlıklarda destek programlarını açıkladı. Ülkemizde mesleki eğitimin geldiği noktada ciddi uygulama eksikleri var, açtığımız programla mesleki eğitim alan ara elemanın sektör deneyimine ve gerçeklerine uygun bir şekilde yetişmesini sağlamak azmindeyiz. Bu program kapsamında eğitim kurumlarımızın makine ve ekipman eksiklerinin giderilmesine destek olacağız. Okullarımızın ilgisi bizi oldukça mutlu etti."