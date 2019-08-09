Bua'da bir ilk: alt çalışma grupları bir araya geldi

BUGÜN NELER OLDU

BalkanÜniversiteler Birliği'nin kapsam ve çalışmalarının genişlemesi ve nitelik bakımından toplantıların akademik bir özellik içermesi amacıyla çalışmalara başlandı. Balkan Üniversiteler Birliği'nin sadece Rektörler Toplantısı şeklinde olmaması, BUA'ya üye üniversitelerin dekanlarını, müdürlerini, akademisyenlerini ve hatta öğrencilerini de bir araya getirmesi yönünde karara varıldı. Bu doğrultuda BUA 2019 Selanik Toplantısı'nda BUA üye üniversitelerinin tıp fakültesi dekanları, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun başkanlığında bir araya geldi. Balkan Tıp Birliği, tıp eğitimi odaklı ortak programlar, lisans ve lisansüstü seviyelerde güncel gelişmeler, tıp araştırma merkezleri ve Bükreş'te düzenlenecek 6. Balkan Üniversiteler Birliği Toplantısının ilk gününün Balkan Tıp Çalıştayı olarak belirlenmesi konu başlıkları üzerinde fikir birliğine varıldı. BUA İktisat Fakülteleri alt grubu ise Selanik Aristoteles Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Grigoris Zarotiadis başkanlığında bir araya gelerek şu konularda fikir birliğine varıldı: 1. Bölgedeki çeşitli krizlerin erken çözülmesinin gerekliliğinin yanı sıra sosyal ve ekonomik alanlarda var olan eşitsizliklerin ve kritik durumların öngörülmesi, 2. Bölgedeki kültürel, sosyo-ekonomik ve politik bağlardan hareketle ortak ilerici, gelişimsel bakış açıları geliştirmek.