Kalp dostu kanola yağı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ümit Geçgel ve Prof. Dr. Murat Taşan yaptığı açıklamalarda kanola yağının faydalarını aktardı. Uzmanlar, "Kanola yağı, diğer bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında en az doymuş yağ asidi içeriğine sahip olan bir yağ olup genel itibariyle yüzde 7 civarında bir değere sahiptir. Öte yandan kanola zengin bir E vitamini kaynağı" dedi. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar kapsamında kalite kriterleri verilen değerli bir yemeklik yağ olan kanolayı uzmanlar anlattı. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Ümit Geçgel ve Prof. Dr. Murat Taşan neden kanolanın kalp dostu olduğunu aktardı. Uzmanlar "Ülkemizde tüm bitkisel ham yağlara uygulandığı gibi kanola yağına da rafinasyon işlemi uygulandıktan sonra rafine halde tüketicilere sunulmaktadır. Kanola yağı yağ asiti bileşimi bakımından insan sağlığına en uygun olan yağlardan biri olarak kabul edilmektedir. Kanola yağı diğer bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında en az doymuş yağ asiti (miristik, palmitik, stearik asitler vb.) içeriğine sahip olan bir yağ olup genel itibariyle yüzde 7 civarında bir değere sahiptir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden ve esansiyel yağ asitleri (omega-6 ve omega 3) olarak da tanımlanan linoleik asit ve linolenik asit oranları ise toplamda yüzde 30-35 oranları arasında bir değere sahiptir. Kanola yağının yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitlerini içermesi pek çok bitkisel yağa göre üstünlük sağlamaktadır. Kanola yağında bulunan bu esansiyel yağ asitleri, miktarları bakımından da dengeli bir orana sahiptir. Günümüz beslenme modellerinde yağlardan kaynaklanan doymuş yağ asiti oranları düşürülmeye çalışılmaktadır. Çünkü doymuş yağlar serum kolesterol seviyesinin artmasına neden olmaktadır. Bu da koroner kalp hastalıkları riskini ortaya çıkarmaktadır" dedi.

İÇERİĞİ ANTİBAKTERİYEL

Yağın bileşenleri hakkında bilgi veren uzmanlar "Fitosteroller bitkisel yağların karakteristik özelliklerini vermekte olup, bitkisel yağlar fitosterollerin önemli kaynaklarını teşkil ederler. Kanola yağının toplam fitosterol miktarının 4500-11300 mg/kg aralığında değiştiği bilinmektedir. Kanola yağının fitosterol kompozisyonunu genel olarak önemli bir bölümünü -sitosterol ve kampesterol oluşturmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, fitosterollerin kolesterol düzeyini düşürücü etkiye sahip olduklarını; -sitosterolün yağların sindirimi sırasında karışımdaki kolesterolün bağırsaklardaki emilimini önlediğini ortaya koymuştur. Fitosterollerin ayrıca antiinflamatuar, antibakteriyel, antifungal, antiülseratif ve antitümör aktivitelerine sahip olduğu da bilinmektedir" şeklinde konuştu.

DOĞAL ANTİOKSİDAN

Öte yandan uzmanlar bir vitamin kaynağı olarak da görülen kanola yağı için "Bitkisel yağlar, en güçlü doğal antioksidanlardan olan E vitamini bileşeninin önemli kaynaklarıdır. Kanola yağı da zengin bir E vitamini kaynağı olup, günlük beslenmede tüketilmesi halinde E vitamini ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlar. Çoklu doymamış yağ asitlerinin emilimini artırır. Antioksidan etkisi nedeniyle yağların bozulma (oksidatif) sürelerini uzatır ve serbest radikallerin de oluşumunu bu özelliği ile ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.



DÜNYA KANOLAYI TERCİH EDİYOR

Trakyalı çiftçilerin yüzünü güldüren kanola, soyadan sonra dünyada en fazla üretilen ikinci yağ konumunda yer alıyor. Dünyada üretilen yağlı tohumlar arasında soya 313 milyon ton ile birinciyken 70 milyon ton ile kanola uzun yıllardır ikinci sırada ve üretimi giderek artıyor. Üretim yapılan ülkeler kanolayı, birinci sınıf yemeklik yağ olarak tüketiyor. Türkiye'nin yağ açığının kapatılmasında önemli rol alması beklenen kanola üretimi gelişmiş ülkelerin tercihi oldu. Sağlıklı bir yağ olması nedeniyle de ön plana çıkan kanola üreticiminde birinci sırayı Avrupa Birliği ülkeleri aldı. Kanola üretiminde ikinci büyük üretici ise Kanada olup , Kanada'yı Çin ve Hindistan takip ediyor. Avrupa'da Almanya ve Fransa'da kanola ekim alanları dikkat çekiyor. Bu ülkelerin kanola ekim alanları; Almanya'nın 14 milyon dekar, Fransa'nın ise 14,5 milyon dekar oldu.