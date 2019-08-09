Trakya üniversitesi 5557 mezun verdi

2Fakülte, 6 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu'ndan mezun öğrenciler, Trakya Üniversitesi'nin kendilerine kattığı değerler ışığında hayallerine doğru bir adım attı. Trakya Üniversitesi'nin Balkan Yerleşkesi, Ahmet T. Karadeniz Yerleşkesi, Ayşekadın Yerleşkesi, Kosova Yerleşkesi, İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkesi, Karaağaç Yerleşkesi ve Sarayiçi Yerleşkesi ile ilçelerdeki okullarda okuyan 5.557 öğrencisi, 02 Mayıs ve 27 Haziran tarihleri arasında mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezun öğrencilerin heyecanına ortak olan ve öğrencilerine mezuniyet heyecanını ayrı bir sevinç kaynağı olarak yaşatmak isteyen Trakya Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları için Balkan Yerleşkesi'ndeki Kongre Merkezi başta olmak üzere üniversitenin pek çok yerinde tören düzenledi. Öğrencilerin, ailelerin konforu düşünülerek hazırlanan ve öğrenci sayısı fazla okullarda bölümler özelinde birden fazla icra edilen törenlerle birlikte, Trakya Üniversitesi'nde 23 farklı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun öğrenciler için toplam 33 ayrı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Trakya Üniversitesi'nin öğrenci odaklı karar alma, mezuniyet törenlerinde öğrenci ve veli katılımına önem verme perspektifi çerçevesinde pek çok üniversiteden farklı bir anlayışa sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, her birim için ayrı mezuniyet programları ve törenleri düzenlediklerini vurgulayarak, "Bilhassa, evlatları için maddi ve manevi tüm sıkıntıları fedakârca göğüsleyen velilerimizin, bu mutlu güne yakından tanıklık etmek istemeleri en doğal hakları. Bu sebepledir ki, öğrencilerimize ve ailelerimize verdiğimiz değerin bir ifadesi olarak mezuniyet törenlerimizi ayrı ayrı gerçekleştirdik. Ailelerin bu tarihi ve mutlu günü en güzel şekilde izleyebilmeleri için öğrenci sayısı yüksek olan fakültelerimizin mezuniyet törenlerini 3'e, 4'e bölerek yaptık. Değerli ailelerimizin bu gururu ve kıvancı doya doya yaşamalarını sağladık" dedi.



MEZUNİYET CANLI YAYINLANDI

TABAKOĞLU, "Törenlerimizde, uzak şehirlerde olan veya herhangi bir sebepten ötürü evlatlarının mezuniyetlerine katılamayan değerli ailelerimiz ve yakınlarına da ayrı bir pencere açarak, bu değerli anları üniversitemizin 'Facebook' hesabından canlı olarak yayınladık" diyerek yaklaşık 2 ay süren mezuniyet törenlerinin, Edirne'nin turizmine de katkı sağlayarak can suyu olduğunu belirtti. Mezunların, Trakya Üniversitesi ailesinin birer ferdi olduklarını ve üniversitenin kapılarının kendilerine her daim açık olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, Edirne'yi ve Trakya Üniversitesini unutmamalarını temenni ettiğini söyleyerek konuşmasını noktaladı.