Bursa’da kaçak yapılaşmaya taviz yok

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Kestel Belediye Başkanlığı temsilcileri, ilgili kamu kurum amirleri, akademik odalar ve beton firmalarının temsilcilerinin katılımıyla, kaçakçılık mücadelesinde izlenecek yol haritasıyla ilgili önemli bir toplantı yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, Bursa'da 2005 yılından bu yana kaçak yapılaşmanın seyri, nüfus artış projeksiyonu, kaçakla mücadele yöntemleri ve kentsel dönüşüm politikaları tek tek ele alındı.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızla gelişen ve büyüyen Bursa'nın en büyük sorunlarından birinin kaçak yapılaşma olduğunu söyledi. Valilik başkanlığında yapılan toplantının kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında ortaya koyulan iradenin bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Tabir yerindeyse testi kırılmadan konunun tüm taraflarıyla bir araya gelerek kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bizim artık bundan sonraki süreçte Bursa'yı sağlıklı büyütmek gibi bir derdimiz var. Var olan problemleri büyütmemek adına etkin mücadele ve kararlı bir duruş sergilememiz gerekli. Bu toplantı bu konudaki kararlılığı ortaya koymanın bir resmidir. Bizler şehre karşı sorumluyuz. dedi.Bursa Valisi Yakup Canbolat da kaçak yapılaşma ile mücadele noktasında, belediyelere her türlü desteğin verilmesi noktasında kurum amirlerine talimat verdi. Özellikle 1950 sonrası kaçak yapılaşmanın büyük kentlerde yaygınlaşmaya başladığını hatırlatan Vali Canbolat, barınma amaçlı gecekondu ile başlayan kaçak yapılaşmanın 1980 sonrası nitelik değiştirerek, kentsel rantlardan pay alma güdüsüyle alternatif bir sektör haline geldiğini kaydetti. Bursa'nın da ekonomik özelliği ile göçlerle birlikte çok ciddi kaçak yapılaşma ile karşılaştığını ifade eden Vali Canbolat, "Bursa, 20.yüzyılın ikinci yarısında dünyada en hızlı yapılaşma gösteren büyükşehir statüsü kazanmış kentler arasındaki yerini aldı. Kaçak yapı stoklarıyla risk havuzları içinde yer alırken, bununla birlikte kaçak yapılaşma doğal ve kültürel mirasın önemli ölçüde kaybına yol açmış, değerli tarım alanları, orman alanları, su havzaları, jeolojik sakıncalı alanlar, dolgu kıyı alanları, sel yatakları yapılaşma baskısı altında kalmış. Yeşil Bursa'ya can katan Uludağ ve verimli Bursa Ovası'nı kaçak yapıdan kurtarmak, Bursa'ya ve Bursalılara yapılacak en büyük iyiliktir. Yaşam kalitesini artırmak amacıyla insan odaklı yaklaşımlarla yapılacak kentsel dönüşüm kaçak yapılaşmanın el freni olacaktır. Dikkat etmemiz gerekense dikey yapılaşmadan ziyade yatay yapılaşmaya ağırlık verilmesi" dedi.Toplantıda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Murat Akdaş da yaptığı sunumla hem kaçak yapılaşmadaki mevcut durumu hem de mücadele noktasında yapılması gereken çalışmaları anlattı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerini kapsayan son 15 yıldaki kaçak yapılaşmayı rakamlarla ortaya koyan Aktaş, sadece bu ilçelerde 40 bine yakın kaçak bina tespit edildiğini kaydetti. Bu ilçelerde 19 bin 508 kaçak yapı ile Osmangazi başı çekerken, Yıldırım'da 12 bin 486, Nilüfer'de 4 bin 216, Gürsu'da 3 bin 42 ve Kestel'de ise 737 kaçak yapı tespit edildi. Bursa genelindeki toplam kaçak yapı stoğunun yüzde 89'unun ise bu 5 ilçede bulunduğu gözlendi.Kaçak yapılaşma ile ilgili radikal bir duruş ortaya konması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, etkili bir mücadele gerçekleştirileceğini ve ortak bir kararlılık ortaya konması gerektiğini vurgulayarak, "Şehrin bütünü havadan drone ile 7 gün 24 saat takip edilecek. Bu çalışma ile ilgili gerekli cihaz yatırımlarını yapıyoruz. Bursa'da kesinlikle kaçak yapı olmasın. Bursa güzel konutların ve ticarethanelerin olduğu, nüfusuna, pozisyonuna yaraşır bir şehir olsun." dedi.Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da sağlıklı yaşam ve yaşam alanları seferberliği başlatıldığını vurgulayarak, "Biz 4 ilkeyle yola çıkmıştık. Bunlardan birincisi ulaşım sorunlarını çözmüş bir Bursa, ikincisi yeşil Bursa, üçüncüsü imarla ilgili var olan sorunlarını bertaraf eden ama bundan sonra daha sağlıklı büyüyen bir Bursa ve dördüncüsü de turizmi etkili kullanan Bursa. Aslında ilk 3 maddenin tamamını ilgilendiriyor bu konu. Biz kaçak yapı yaparsak yeşilliğimiz azalacak, Bursa imar açısından sağlıksız büyüyecek, ulaşımla alakalı sorunlarımızı bitiremeyeceğiz. Kaçak yapı Bursa'nın en büyük problemlerinden bir tanesidir, bu konuda kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ediyorum" dedi.