Kamp ateşini başkan Aktaş yaktı

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kestel'in Alaçam bölgesinde organize edilen ve yüzlerce çocuğa doğa sevgisinin aşılandığı izcilik kampını ziyaret etti. Başkan Alinur Aktaş, kampa gelişinde sevgi gösterisiyle karşılandı. Kamp bölümlerini tek tek ziyaret eden, gençlerle ebru sanatını icra eden, oyunlar oynayan, okçuluk istasyonunda deneme atışı yapan ve çekişmeli farklı müsabakalara giren Bakan Aktaş, geleneksel izcilik ateşini de kamp sakinleriyle birlikte yaktı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla yaz kamplarını düzenlediklerini ifade etti. Kestel Alaçam İzcilik Kampı'ndan 11 ila 17 yaş arasındaki gençlerin faydalandığını belirten Başkan Aktaş, "Gençlerimiz burada 6'şar gün kalıyor. Kampımız 7 dönem erkek, 4 dönem kız olmak üzere 11 dönem sürecek" dedi. Her dönem 130 kişinin izcilik kampından faydalandığını söyleyen Başkan Aktaş, "Yaz boyunca toplam Bin 430 gencimiz, izcilik kampında ailelerine gururla anlatacakları hatıralar yaşamış olacak" şeklinde konuştu. Gençlerin kamp boyunca dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, at binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik, dart ve gece yürüyüşü gibi etkinliklere katıldığını belirten Aktaş, yaz kamplarının 8 Eylül tarihinde sona ereceğini söyledi.