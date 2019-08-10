Tüm dikkatler turizme çevrildi

BÜYÜKŞEHİR

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 2023 hedefinde 50 milyar dolar olan turizm pastası, 70 milyar dolar olarak revize edilirken, bugüne kadar bu pastadan hak ettiğini alamayan Bursa'da, turizm odaklı yatırımlara ağırlık veriliyor. Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerle bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Turizmde konuklama ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 3,5 ila 4'lere taşımamız lazım. Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bir şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı ve tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. Bursa'nın 17 ilçesinin de ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya'nın saklı cenneti Tirilye'yi tekrar ayağa kaldırmamız gerekiyor. Gölyazı da ciddi bir turizm markası olacak" dedi.Her ilçenin sahip olduğu değerlere göre farklı yol haritaları belirleyen Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 50 binin altında olan İznik, Orhaneli, Büyükorhan ve Keles'i (Cittaslow) 'Sakin Şehirler' ağına dahil etmeyi hedefliyor. İtalya'nın Greve in Chianti kentinde 1999 yılında kurulan ve bugün 30 ülkeden 252 kentin ve Türkiye'den de 17 şehrin üye olduğu Cittaslow'a üyelik için gerekli 72 farklı kriterin yerine getirilmesiyle Bursa'nın da bu ağ içine dahil olması planlanıyor. Son yıllarda dünya turizminde de yeni bir akım haline gelen Cittaslow ile dört dağ ilçesi ve İznik'in turizm için aranılan mekanlar haline gelmesi hedefleniyor. Bunun yanında sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de önemli bir inanç merkezi olan İznik İlçesi'nin Unesco Dünya Mirası Aday Listesi'nden asil listeye alınması yönündeki çalışmalar kesintisiz devam ederken, İznik'in turizmde önemli bir mesafe kat edebilmesi amaçlanıyor. Bursa'nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanında turizm parametreleri anlamında da çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Turizm anlamında tabir yerindeyse uzun ince bir yoldayız ve önemli çalışmalar yapılması gerekli. Birçok nirengi noktalarımız var ve hepsi tek tek sorgulanmalı. Hanlar Bölgesi'nden tarihi camilere, Uludağ'dan İznik'e, denizlerimizden diğer tarihi eserlerimize varana kadar birçok parametre var. Hanlar Bölgesi ile ilgili olarak otoparktan aydınlatmaya, temizlikten güvenliğine kadar gerekli tüm ihtiyaçlarla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, Bursa'yı dünyanın dört tarafında bilinir hale getirmek için çalışmalarınız hızla sürdürüyor. Kesinlikle doğru hedeflere yöneleceğiz. Bunun da etkilerini görüyoruz, rakamlar yükselmeye başladı. Şehre bir zenginlik daha katabilir miyiz? Tek amacımız bu" diye konuştu.Termal kaynakların en verimli şekilde kullanılması anlamında da önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Harmancık'ta sıcak su yetkisini, kiralama yoluyla valilikten aldık. Oraya bir tesis düşünüyoruz. Gemlik'te devam eden bir tesis çalışmamız var. Tamamının özel sektör marifetiyle yapılması taraftarıyız. Tabakhaneler Sıcak Su Bölgesi ile ilgili de görüştüğümüz iki yatırımcı var. Bu konuyla alakalı yeni bir sunum yapılacak. Bu alanlarda yüksek katlı yapılaşmalardan kaçınıyoruz. Bu yüzden projeleri hassasiyetle irdeliyoruz. Ancak buradaki projemiz de kesinlikle yapılacak çünkü burada şehre kazandırılmış 130 dönümlük bir alan var. Bu alanı yap-işlet-devret veya gelir ortaklığı gibi yöntemlerle yaptırabiliriz. Yatırım modeli önemli ancak asıl önemli olan doğru ve iyi bir projenin hayata geçirilmesi. Biz burada bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu projeyi şehrin dışa yansıyan yüzü olarak çok önemsiyoruz" dedi.Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, kış aylarıyla birlikte yaşanan fırtına ve dalga hareketleri sonucunda plajlarda oluşan kirlilik temizlendi, kum kayıpları için kum takviyeleri, kum serme ve tesviye çalışmaları tamamlandı. Özellikle Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik'te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek, plajlar kullanıma hazır hale getirildi.Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin ve Avusturya'da düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Bursa'yı tanıttı.Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olmasına rağmen son yıllarda özellikle sezonun da kısa sürmesi yüzünden kent ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ'ın 4 mevsim turizme hizmet vermesi için düğmeye basıldı. Özellikle günübirlik olarak Uludağ'a çıkan tatilcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek tesis olmamasından hareketle Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Yaklaşık 12 dönüm alan üzerine projelendirilen tesiste 750 araçlık kapalı otopark bulunurken, böylelikle Uludağ'ın en önemli sorunu olan parklanma derdi de ortadan kalkmış olacak. Uludağ'a gelen tur otobüslerinin de yararlanacağı otopark, yer altında 3 kat şeklinde tasarlardı. Bunun yanında özellikle günübirlik tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen tesiste, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar, dinlenme bölümleri gibi sosyal alanlar yer alacak.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizmin önemli ilçelerden biri olan Gemlik'in sahilinde incelemelerde bulundu. İlçenin değerine değer katacak çalışmaların gündemde olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Gelecek günler, Gemlik ve Bursa için daha güzel olacak" dedi. Gerçekleştirilen inceleme gezisinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aktaş, Gemlik'in önemine değinerek, "Özellikle her geçen gün aktivitesi artan Gemlik sahilinin daha rahat ve mevcut iskelenin daha rantable kullanılması için neler yapabileceğimizi inceledik" dedi. Aktaş, Kurşunlu ile Narlı arasındaki sahil bandında yapılacak çalışmaları, sahildeki işgalleri ve balıkçı iskelelerini görüştüklerini de sözlerine ekledi.Bursa'nın 17 ilçesinin de çok ayrı özellikleri ve güzelliklerinin olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa için en özel ilçelerden biri olan Gemlik'in çok daha güzel olmasını arzu ediyoruz. İlçe belediyemizle bu konuda istişare halinde olarak çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. Başkan Aktaş, sahilde bugüne dek güzel çalışmaların yapıldığını da vurgulayarak, "Gemlik sahiliyle ilgili gururlandıran dönüşler alıyoruz" dedi.