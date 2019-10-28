Ulaşımda dijital dönüşüm geliyor

Kent içi ulaşımda yolcu beklentilerini zamanında, doğru çözümle ve sürdürülebilir biçimde karşılamak için yeni bir atılım başlattıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'da bu yönde 3Z olarak açıklanabilecek bir yol oluşturduk. Kent içi ulaşımı zahmetsiz, zamanında ve zamsız formülle yönetiyoruz. Dezavantajlı gruplara sübvansiyon sağlıyoruz. Şehrin her noktasına kesintisiz ulaşım için mikrobüs uygulamasını entegre etmiş durumdayız. Yakın zamanda yapımına başlayacağımız Acemler projesi ile ulaşımın daha akışkan olmasını sağlayacağız. Kentin uç noktalarında yer alan Bursa Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi'ne metro ağımızı genişletiyoruz" dedi.

TÜM İŞLEMLER ONLİNE OLACAK

Başkan Alinur Aktaş, Bursa'da ulaşımda işe yarayacak dijital dönüşümü ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ni (EÜTS) çok kısa süre içerisinde hizmete alacaklarını açıkladı. Vatandaşların 'atılacak adımlarla birlikte' tüm ulaşım işlemlerini evlerinden çıkmadan gerçekleştirebileceklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Hemşerilerimiz, online dolum, online vizeleme, qr kodlu bilet, cep tel ile geçiş, cep tel ile ödeme gibi işlemleri yapabilme imkanına kavuşacak. Evden çıkmadan, yaşlı ve öğrenci kartı vizeleri online olarak gerçekleştirebilecek" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE EN ZAMSIZ BELEDİYE

Başkan Aktaş, enflasyonun altında kalan fiyat düzenlemeleri ile dar gelirlinin bütçesindeki ulaşıma ayrılan payı artırmamaya dikkat ettiklerini ifade etti. Asgari ücrete yapılan yüzde 26 iyileştirmeye karşılık Bursa'da ulaşım ücretlerini sadece yüzde 11 olarak düzenlendiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Zamsız ulaşımdan kastımız budur. Büyükşehirlerde en düşük fiyat düzenlemesini yapan, abonman kartlarla Türkiye'nin en ekonomik ulaşımını sağlayan, düşük aktarma ücretleri uygulayan belediye olma özelliğini taşıyoruz. Ayrıca yaptığımız tüm bu düzenlemelerden öğrencilerimiz etkilenmiyor. Öğrenciler, göreve geldiğimiz günden bu yana herhangi bir zam uygulaması ile karşılaşmadı" şeklinde konuştu.

ULAŞIMA YENİ YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Başkan Aktaş, konuşmasında ulaşımda yapılan yatırımlara da değindi. Kısa zaman önce filoya 25 yeni otobüs kazandırdıklarını, bu yatırım ile günlük yolcu taşıma kapasitesini artırmanın yanında özellikle yoğunluğun olduğu hatlarda rahatlama sağladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Bursaray'da kapasitemizi yüzde 60 artıracak sinyalizasyon optimizasyonu çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunların yanında makas yatırımı ve metro içi düzenleme ile kapasite artırımını sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz akıllı kavşaklar ile trafikte önemli ölçüde rahatlama sağladık. Bu uygulamayı şehrimizin dört bir yanına yaymaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.