Osmangazi’de kaldırımlar sadece yayaların

BUGÜN NELER OLDU

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm sokak ve caddelerdeki kaldırımlara işyerlerince malzeme, stant ya da ürün bırakılmaması adına yoğun bir çalışma yürütüyor. Esnafın ilk olarak sözlü olarak uyarıldığı, uyarılara uymayan esnafa ise cezai işlemin uygulandığı denetimler neticesinde esnaflar,kaldırımlarda bulunan ürün, malzeme ve eşyalarını dükkanlarının içine aldı. Zabıta ekipleri, her gün düzenli olarak denetimler yaparak, işgalden temizlenen kaldırımlara esnaf tarafından yeniden eşya konulmasına fırsat vermiyor. Ayrıca kaldırım işgalinin yarattığı sıkıntılar konusunda bastırılan el broşürleri kentin her bölgesinde esnaflara dağıtılmaya devam ediyor.İşgalden temizlenmesinin ardından vatandaşlar kaldırımları rahat bir şekilde kullanırken, esnaf da bu durumundan kendileri açısından faydalı olduğunu dile getirdi. Demirtaş bölgesi esnaflarından Akif Aydemir, yapılan işgal nedeniyle vatandaşların kaldırım yerine yoldan yürüdüğünü ve dolayısıyla dükkanların önünden geçmediğini belirterek, "Kaldırımdan yürüyemediği için vatandaş dükkanın önünden geçmiyor ve bizim ne sattığımızı göremiyor. Bazı işyerleri öyle bir işgal yapıyor ki dükkana giriş yeri kalmıyor. Herkes kendi dükkanın önüne dikkat edip işgal yapmazsa hem vatandaş hem de esnaf için daha güzel olur" dedi. Demirtaş bölgesindeki bir diğer esnaf Sinan Zengin de, zabıta memurlarının kaldırım işgaline karşı yürüttükleri mücadelenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Kaldırımlar, esnaf eşya koysun diye değil, vatandaşlar yürüsün diye yapılıyor. Bizim esnaf olarak zabıta memurlarına yardımcı olmamız gerekiyor. Kurallara uymalıyız. Kaldırımda vatandaş olmazsa dükkana girecek insan da olmaz" diye konuştu.