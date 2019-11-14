Sanat Güneşi’ne vefa

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Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal sahne aldı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserin açılış şarkısını birlikte söyleyen sanatçılara, salonu dolduran Bursalılar da tek bir ağızdan eşlik etti. Konser süresince Zeki Müren'in dillerden düşmeyen eserlerini hem birlikte hem de solo olarak seslendiren Bekçi ve Gürdal, sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren konserde Zeki Müren, bize miras bıraktığı birbirinden şahane şarkıları ile en güzel şekilde anıldı. Zeki Müren'i Anma Gecesi'nde sanat güneşinin TRT'ye verdiği röportajlardan kesitlerde de barkovizyonda gösterildi. Müren'in şahane sesinin yanı sıra Türkçe'yi en güzel şekilde kullanması da O'nun ne kadar önemli bir sanatçı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konseri dinlemeye gelen ünlü Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve Şefi Kutlu Payaslı da Zeki Müren ile olan güzel anılarını anlatarak geceye renk kattı. "SOSYALGecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılar Yıldırım Bekçi ve Çiğdem Gürdal'a çiçek takdim eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de çok önem veriyoruz. Osmangazi'ye, Bursa'ya ve Türkiye'ye hitab eden kültürel faaliyetlere imza atıyoruz. Diğer yandan edebiyat alanındaki yarışmalarımızla gençlerimizin, öğrencilerimizin ve yazar olmak isteyen vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştiriyoruz. Elde ettikleri başarıları uluslararası platformlara taşıyan vatandaşlarımız oluyor. Bu da bizlerin ne kadar önemli çalışmaları hayata geçirdiğimizin bir göstergesi" dedi.Müzik alanında düzenledikleri Liselerarası Müzik Yarışması ile gençlerin yeteneklerini keşfetmesine imkan sunduklarını belirten Başkan Dündar, "Bu yarışmamız ile gençlerimiz, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Pop Müzik kategorilerinde hünerlerini sergiliyorlar. Onlara derslerinin dışında yeteneklerini sergileyebilme fırsatı sunmuş oluyoruz. Yarışmamızda derece giren gençlerimizin uluslararası yarışmalarda dünya birincisi olduklarını gördük. Tüm bu çalışmalarımız sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin bir göstergesidir. 23 yıl önce vefat eden Zeki Müren'i unutmuyor ve unutturmuyoruz. 15 yıldır düzenlediğimiz bu anma etkinlikleri ile sanat güneşimizi her yıl yad ediyoruz" diye konuştu.