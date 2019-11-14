Tarihe Atılan İmza ‘Panorama 1326 Bursa’ ziyaretçi akınına uğruyor

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Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sadece Bursa'nın değil Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Bursa'da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı şimdiden alan Fetih Müzesi, 97 farklı ülke ve Türkiye'den 600 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı başardı. Bursa'nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olarak yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı ve harika bir eser olarak nitelendirdiği müzeyi, dünyanın farklı ülkelerinden birçok kişi görme fırsatı buldu. 42 metre açıklığındaki dev kubbe görenleri büyülerken, ekolojik mimarlık anlayışı da müzeye farklılık katıyor. Fetih Müzesi'nin turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da Bursa'ya hareketlilik kazandırdığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her gün binlerce kişinin Fetih Müzesi'ne akın ettiğini söyledi.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bursa'nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni de ekledik. Artık insanlar Bursa'ya geldiklerinde Fetih Müzesi'ni gezmek istiyorlar. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor" dedi.Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra kültür merkezi olarak hizmet vermesiyle de dikkat çekiyor. Bünyesinde kurulan 4 bin kitaplı kütüphane Bursa'da önemli kültür noktalarından biri oldu. Bursa araştırmaları, edebiyat, felsefe, din, kültür ve sanat gibi çeşitli türde kitapların yer aldığı kütüphane, 24 kişilik çalışma ve 25 kişilik oturma alanından oluşuyor. Müzedeki 1000 kişi kapasiteli etkinlik alanı tiyatro gösterileri, konferans ve seminerlere ev sahipliği yapıyor. Panorama 1326Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihi değerlere uygun bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile Bursalılarla buluştu.