Tarihi Şadırvan Han yeniden hayat buldu

BUGÜN NELER OLDU

OSMANGAZI Belediyesi, Şadırvanlı Han'da başlattığı rekonstrüksiyon çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor. Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yer alan Şadırvanlı Han'ın ayağa kaldırılmasıyla birlikte, bölge yeniden tarihi bir görüntü kazandı. Bursa'nın kültürel mirasını özgün kimliğine kavuşturmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, tarihi dokuyu koruyarak, geleneksel Bursa evlerinin gelecek nesillere aktarılması için özverili bir şekilde çalışıyor. Bugüne kadar binlerce yıllık geçmişi olan Bursa'da, yüzlerce tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkartan Osmangazi Belediyesi, 19'uncu yüzyıl başlarına ait sivil mimarlık örneği yapı olan Şadırvanlı Han'ı da eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyor. Yıllardır atıl vaziyette kalan han, geçtiğimiz yıl başlatılan rekonstrüksiyon çalışması ile yeniden hayat buldu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak inşa edilen Şadırvanlı Han'da, çalışmalar büyük ölçüde bitti. Hizmete açıldığında sosyal ve kültürel amaçlı kullanılacak olan tarihi handa, dükkanların yanı sıra sergi ve toplantı salonları da yer alacak.Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünyanın en önemli kentlerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bizler bu zenginliklerin kaybolmaması, yeniden ayağa kaldırılıp yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması için büyük bir çaba harcıyoruz. Türkiye'de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma denilince akla ilk Osmangazi Belediyesi gelir. Bu alanda birçok ödüle sahip bir belediyeyiz. Rekonstrüksiyon çalışmalarında büyük yol kat ettiğimiz Şadırvanlı Han, içerisinde yer alan dükkanları, sergi ve toplantı salonları ile sosyal ve kültürel hayata renk katacak, tarihi çarşımızı canlandıracak" dedi. Restorasyonu sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini ifade eden Dündar, "Biz restore ettiğimiz yapılarla ekonomiye, kültüre, sanata, sosyal hayata katkı sağlayabilecek değer üretiyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa için kalıcı işler, kalıcı eserler yapıyoruz. Kayhan'dan Hisar'a kadar her yerde Osmangazi imzası var. Bizim reklam anlayışımız hizmettir" diye konuştu.