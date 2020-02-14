Onlar sporun gerçek yıldızları

futbolcu velileri tarafından kurulan Genç Aslanlar, futbolun sadece spor olmadığını gösterdi. 2018'de U-14 grubunda 3'üncü olan gençler, maç sonu rakipleriyle aynı sofraya oturuyor. Edirne'de 2015'te bir grup futbolcu gencin velisi tarafından kurulan Genç Aslanlar Spor Kulübü, futbolun sadece bir spor dalı olmadığını gösteriyor. 2018 de U-14 grubunda kendi yaş gruplarında 3'üncü olan takım, futbolun dışında sinemaya gidiyor, şehir gezisi düzenliyor. Ancak Edirne'nin Genç Aslanları, en çok da futbolun ruhunu temsil eden centilmenlikleriyle farkını gösteriyor.Kulüp oyuncularının geçen hafta sergilediği davranış ise sporun gerçek ruhunu ortaya koydu. Edirne U15 liginde aynı grupta yer alan Edirne Keşan Genç Orduspor takımı ile karşılaşan gençler ve takımların yöneticileri, maç sonunda birlikte yemekte buluştu. Gruptan çıkmak için yapılan kritik mücadele sonunda sporun dostluk ve arkadaşlık duygularını birlikte yaşayan genç futbolcular herkese örnek oldu.Edirne ve çevresinde çocukların spor ortak noktasında buluşmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Edirne Genç Aslanlar Spor Kulübü Başkanı Turgut Terzi, "Kulübümüz, U17'den küçük tüm yaş gruplarından düzenlenen ve şenlik ve liglere katılmayı amaçlıyor. Ancak bunu yaparken çocuklar için sosyal ve kültü faaliyetler düzenlemeyi de önemsiyoruz. Biz fut- bolun sadece futbol olmadığını gayet iyi biliyoruz. Futbolun aynı zamanda dostluk ve centilmenlik olduğunu çocuklarımız çok iyi biliyor" dedi.

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