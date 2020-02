Tekirdağ’ın yükselen değeri Süleymanpaşa

Süleymanpaşa'da Gönül Belediyeciliği'nin hizmet anlayışını toplumun tüm kesimlerine ve her bir bireyine hissettirme gayretiyle çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana durmaksızın çalıştıklarını belirtti. Şehrin öncelikli ihtiyaçları ile halkın beklentilerinin bir an önce karşılanması hedefiyle başladıkları çalışmalarda, kısa sürede büyük fark yarattıklarını anlatan Başkan Yüksel, geride bıraktıkları 10 ayda yükselen Bir Süleymanpaşa'nın temellerini attıklarını söyledi.Süleymanpaşalılar'a, Süleymanpaşa'yı birlikte yönetme sözü verdiğinin altını çizen Yüksel, "Halkımıza sözümüz var. Bu şehri birlikte yöneteceğiz dedik. İlk günden bu yana yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda, planlamalarımızı halkımızla istişare ederek yaptık" diye konuştu. Yüksel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki çalışmalara da büyük önem verdiklerini ve geçen süreçte Süleymanpaşa'nın sayısız etkinliğe ev sahipliğini yaptığını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışının, gönül belediyeciliği hizmet anlayışıyla çağ atladığını işaret eden Başkan Yüksel, "Göreve geldiğimizde, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda şehrimizde eksikliğini hissettiğimiz bir çok proje gerçekleştirdik. Yaz döneminde Kiraz Festivali'yle başlayan, kırsalda ilk kez düzenlediğimiz Keşkek Şenliği'yle devam eden programların yanısıra, her yaştan ve her kesimden vatandaşımızı bir araya getirdiğimiz bir çok etkinliğe imza attık. Büyük katılımla gerçekleşen organizasyonlarımız yaz sezonunun bitmesine rağmen hız kesmeden devam etti" diye konuştu.Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların daha önce, güzel havalarda sahile, soğuk havalarda ise alışveriş merkezine gitmek dışında bir alternatiflerinin bulunmadığına dikkat çeken Yüksel, bu anlayışı artık değiştirdiklerini söyledi. Ocak ayı itibariyle başlayan kültür, sanat ve sportif etkinliklerde binlerce Süleymanpaşalı'nın ücretsiz seyir keyfi yaşadığını anlatan Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak ilk kez aylık etkinlik programı düzenledik. Ocak ayında başlayan etkinlikliklerimizde, konserden söyleşiye, tiyatrodan sahne şovlarına, çocuk oyunları ve seminerlere kadar bir çok aktiviteyi vatandaşlarımızla ücretsiz olarak buluşturduk. Ünlü sanatçıları ve müzik gruplarını şehrimizde ağırladık. Etkinliklerimiz Şubat ayıyla birlikte aralıksız devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan programlarımızda, vatandaşlarımızın haftasonlarını eğlenerek geçirebilecekleri bir imkan sunuyoruz. Gençlerimizi spora teşvik ederek, düzenlediğimiz basketbol, futbol, masa tenisi gibi turnuvalara katılımlarını sağlıyoruz." dedi.Başkan Yüksel, şehrin gelecek vizyonuna ilişkin yapılan atılımlardan birinin de yeni mahalleler kurulması kararı olduğunu söyleyerek, Süleymanpaşa'ya kazandırılan Atatürk, Cumhuriyet, İstiklal, Çiftlikönü ve Topağaç mahalleleri hakkında bilgi verdi. "Şehrimizde yeni mahallelerin kurulmasına ilişkin belediye meclisimize sunulan önergeyle ilgili kurduğumuz komisyon yaklaşık 3 aydır çalışıyor. Bu konu şehrimiz için son derece önemli. Süleymanpaşa'da bugün nüfusu bakımından bir ilçeyi geçen mahallelerimiz var. Şehrimizdeki mahalle yapısının hem muhtarlık, hem belediyecilik hizmeti anlamında, hem de vatandaşlarımızın hizmete erişebilirliği anlamında tekrar yapılandırılması gerekiyordu. Güzel bir çalışma oldu. Yeni kurulacak mahallelerin isimleri konusunda da, şehre yakışan hikayesi olan bir isimler olsun istedik."Yüksel, Süleymanpaşa'nın dört bir yanında gerçekleştirilen üst yapı çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Göreve geldikleri günden bu yana şehrin birçok sorununa el atmaya çalıştıklarını ifade eden Yüksel, şunları söyledi: "Süleymanpaşa'da kaderine terk edilmiş cadde ve sokakları yeniden düzenledik. Yol, kaldırım ve meydan yenileme çalışmalarıyla şehrimize yeni bir çehre kazandırırken, vatandaşlarımıza, hak ettikleri hizmetleri sunduk. 2019 yılı, Süleymanpaşa'mızda köklü değişim hamlesi başlattığımız bir yıl oldu. İnşallah 2020 ve 2021 yılları Süleymanpaşa'mızın vizyon şehirler içerisinde yer almasını sağlayacak, büyük projelerin temellerinin atıldığı bir dönem olacak. 2020 yılı ile birlikte, geçtiğimiz yıl yaptığımız 350 bin m2'lik yol yapım işimizi, 1milyon m2'ye, 2021 yılındada, 2 milyon m2'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu sayede şehrimizi, en önemli sorunlarından biri olan çamur ve çukurdan kurtarmayı amaçlıyoruz. 2020 yılı, birçok mahallemizde Kapalı Pazar Yeri, Yeşil alan, Park, Yüzme Havuzu, yürüyüş ve spor alanları, Gençlerimize futbol, basketbol ve tenis sahası yatırımlarının yapıldığına şahit olduğumuz bir yıl olacak. Somut çerçevesini çizdiğimiz vizyon projelerimizin şimdiden ülkemize, şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."Belediyesi olarak yaşlı vatandaşlara da nitelikli zaman geçirmelerini sağlayacak imkanlar sunduklarını aktaran Başkan Yüksel, Altınova mahallesinde bulunan Gündüz Yaşlı Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde çeşitli eğitim ve kurslar verildiğini anlattı. Merkezden, 65 yaş üzerindeki vatandaşların hizmet aldığını belirten Yüksel, görevli uzman psikolog tarafından yaşlı vatandaşlara çeşitli konularda seminerler verildiğini, hemşire tarafından sağlık durumlarının gözlendiği, diş hekimi tarafından ağız ve diş sağlığı taramalarının yapıldığını söyledi. Merkezde, yaşlı vatandaşlar için bilişsel becerileri güçlendirici çeşitli oyun ve aktivitelerin de düzenlendiğini söyleyen Yüksel, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde merkezde açtıkları ebru ve işaret dili kursunun da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Yüksel, "65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın, gün içinde kendi yaşıtları ile vakit geçirerek sosyal etkinliklerde bulunduğu, hobilerini geliştirip yeni hobiler edinmelerinin sağlandığı, haftanın belli günlerinde konunun uzmanları ile sohbetler yapıp yine konunun uzmanları eşliğinde aktivitelerde bulundukları, hemşire ve belli günler doktor hizmetlerinin verildiği merkezimizde, hali hazırda devam eden kurs ve etkinliklerimizin yanısıra, yaşlı vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda, önümüzdeki günlerde Ingilizce ve El Sanatları kursumuzu da açacağız" diye konuştu.Belediyesi olarak ilçede, ihtiyaç sahibi yaklaşık 900 vatandaşa sıcak yemek hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Yüksel, yemeklerin hergün adreslere teslim edildiğini; yanısıra şehrin muhtelif yerlerinde bulunan ikram çeşmelerinden günlük olarak sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti. Yüksel, ikram hizmetini mobil araçlar vasıtasıyla kentin farklı noktalarına da taşıdıklarını, öte yandan Namık Kemal Üniversitesi'nin Değirmenaltı kampüsü içinde de öğrencilerin ücretsiz olarak faydalandıkları ikram kabini kurduklarını söyledi. Başkan Yüksel, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak yeni aşevi projesinin hayata geçmesiyle birlikte, sunulan hizmetlerin kapsamını arttıracaklarını dile getirdi.Yüksel, göreve geldikleri günden bu yana gönül belediyeciliği hizmet anlayışını toplumun her kesimine ve her ferdine ulaştırmak amacıyla aralıksız çalıştıklarını işaret ederek, bu kapsamda farklılıkları bulunan vatandaşlara da kucak açtıklarını söyledi. Süleymanpaşa'da yaşayan 25 Down sendromlu ve Otizmli genci, belediyede misafir ederek sosyalleşmelerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Yüksel, belediyede yarı zamanlı görev alacak Down sendromlu ve Otizmli gençler için, sosyal hayata entegre olmalarını kolaylaştıracak bir adım attıklarına dikkat çekti. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyemizin farklı birimlerinde günlük bir kaç saat çalışacak kardeşlerimize vereceğimiz görevlerle, onların sorumluluk duygusunun gelişmesi katkı sağlamak ve mutlu olduklarını görmeyi amaçlıyoruz. İçine kapanık, derdini anlatabilme kapasitesi olmasına rağmen yalnızlaştırılmış olan bu kardeşlerimizin toplumla iç içe olması ve onlara birkaç iş verildiğinde bunları yapabildiklerini hissetmeleri, tabiki özgüvenlerini de arttıracak. Bence çok önemli bir sosyal proje olmasının yanında, hızlı bir şekilde yayılması gereken bir proje. Üstelik belediyeye de çok büyük bir maliyeti yok. Belki bunu önümüzdeki yıl projenin kapsamını biraz daha genişleterek sayıyı arttırabiliriz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirebilirsek gerçekten de bir iş yapabilir hale gelmelerine katkı sağlayabilirsek projenin kapsamı farklı boyutlara ulaşmış olacak."yakın zamanda hayata geçecek projelerin başında gelen Süleymanpaşa İskelesi hakkında da bilgi veren Başkan Yüksel, eski iskelenin, şehrin yeni cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğine vurgu yaptı. Süleymanpaşa'da uzun yıllardır atıl halde bulunan eski iskelenin, Türkiye Denizcilik İşletmesi tarafından Süleymanpaşa Belediyesi'ne devrinin yapılmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını anımsatan Başkan Yüksel, geçen 2 ayda büyük yol katettiklerini söyledi. Söz konusu alanda uygulanacak uygulanacak tesis projesi öncesinde iskelenin güçlendirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Başkan Yüksel, "Proje kapsamında fizibilitemizi yaparak çalışmalarımızı planladık. Kış şartlarına rağmen havaların da iyi gitmesi dolayısıyla çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Bu sayede, öngördüğümüz çalışma programının da önüne geçtik. Bu durum, tamir ve tadilat çalışmalarının ardından tesislerimizi bir an önce kurarak, iskelemizi halkımızın hizmetine hedeflenen tarihten daha önce sunacağımız anlamına geliyor" diyerek müjde verdi.mahalle kurulması sürecinin çıkış noktasının Çiftlikönü olduğuna işaret eden Başkan Yüksel, Gündoğdu-Turgut mahallesinin Çiftlikönü olarak bilindiğini, ancak buranın bir mahalle olmadığını söyledi. Buradan hareketle mahalle yapısının yeniden ele alındığını aktaran Yüksel, meclisin; Cumhuriyet meydanından başlayarak Hürriyet mahallesinin arka kısımlarına kadar geniş bir bölümünü kapsayan Gündoğdu - Turgut mahallesi'nin kaldırılarak Çiftlikönü mahallesine dönüştürülmesi, Çiftlikönü'nün Çevreyolu'na kadar olan kısımda Atatürk mahallesi kurulması, Hürriyet mahallesi ile Çevreyolu arasında kalan bölümde Atatürk mahallesi kurulması, Altınova mahallesi'nin Malkara caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı'nın alt kısmı ile Nusratlı mahallesinin de bir kısmını içerisine alan Topağaç mevkiinin Topağaç mahallesine dönüştürülmesi, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nın kuzeyinin Çevreyolu'na kadar olan kısmında İstiklal mahallesi kurulması, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın güneyi ile eski iskeleye kadar olan kısmı kapsayan bölgede Cumhuriyet mahallesi kurulması ve Eskicami- Ortacami mahallesinin Ortacami mahallesine dönüştürülmesi yönünde oy birliğiyle karar verdiğini söyledi. Yüksel, "Katkılarından dolayı AK Parti, MHP ve CHP grubuna can-ı gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti grubuna ve MHP grubuna da, mahalle isimlerinin belirlenmesinde oy birliği ile hareket edilmesi; şehrimize yeni bir mahalle kazandırılması konusunda çalışan komisyon üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclisimizde tarihi bir karar aldık. Bizden sonraki nesiller için de, bizim için de hayırlı olsun" diye konuştu.

