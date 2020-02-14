Trakya tohumu dünyaya açılıyor

üretilen toplam tohum üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD), hedefini ihracata odakladı. Trakya'da yetkilendirilmiş 72 tohum üreticisi firmanın üyesi olduğu dernek, tohum firmalarını ihracata ısındırmak için Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) başlatırken, Kalkınma Ajansı işbirliği ile ihracat hamlesine hazırlanıyor. Türkiye'de üretilen 395 bin ton buğday tohumunun 135 bin tonunu tek başına TRAKTOD tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Trakya Tohumcular Derneği (TRAKTOD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, "Arpa, buğday, çeltik, hibrid ayçiçek, yem bezelyesi yem bitkileri firmalarımızın ürettiği tohumların başında geliyor. 72 firma yaklaşık 166 bin ton tohum üretimi ile Türkiye'de üretilen toplam tohum üretiminin yüzde 30'una karşılıyor" dedi.Tohum üretici firmalarına yönelik Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi (UR-GE) ile uluslararası ticaret için eğitim projesi başlattıklarını söyleyen Toruk, "Bu kuşkusuz ihracata verdiğimiz önemi göstermektedir. Gerek derneğin kurulması aşamasında gerekte eğitim ve projelerde bölgemiz Kalkınma Ajansıyla iş birliğinde olan derneğimiz ihracat hamlesi başlatacaktır" dedi. Kalkınma Ajansı desteği ile 3 önemli tohum pazarı olan bölgelerde temsilcilik açmak için fizibilite çalışmalarına başladıklarını söyleyen Toruk, "Bölgemizde hali hazırda 2 dernek üyemiz hibrid Ayçiçek ihracatı ile 3 firmamızda farklı türlerde ihracat yapmaktadırlar. Kısa sürede bunların sayısını artırıp, Trakya tohumunu dünyaya açmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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