Trakya Üniversitesi’nden depremzedelere yardım eli

Ocak günü akşam saatlerinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'yı da etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Trakya Üniversitesi de kolları sıvadı. Deprem sonrası bölgeye AFAD üyesi 3 sağlık çalışanını gönderen Trakya Üniversitesi, deprem sonrası oluşan ihtiyaçları göz önünde bulundurarak bir kermes düzenledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki gün boyunca düzenlenen kermesten elde edilen gelir, depremde evleri zarar gören Trakya Üniversitesi öğrencileri için kullanılacak. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışa sunulduğu kermese vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İki gün süren kermesteki ürünleri satın alarak deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara bir nebze de olsa yardımda bulunan vatandaşlar, bu duyarlı davranıştan ötürü Trakya Üniversitesi yönetimini tebrik etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da kermesi ziyaret ederek destekte bulundu. Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Rektör Tabakoğlu, "Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden ve depremden zarar gören vatandaşlarımızın acısını içimizde hissediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak bizim öncelikli görevimiz. Toplumsal dayanışmanın önemli olduğu şu günlerde sosyal sorumluluk bilinciyle herkesi hem depremde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, hem de hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarına ortak olmak amacıyla üniversite olarak bir kermes organize ettik. Düzenlediğimiz kermese emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ayrıca kermesten elde edilen gelirin Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören depremzede öğrencilerin yararına kullanılacağını belirtti. Trakya Üniversitesi yönetimi, 27 Kasım'da Arnavutluk'ta meydana gelen deprem sonrası da harekete geçmiş ve kardeş ülke Arnavutluk'taki depremde zarar gören ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlemişti.

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