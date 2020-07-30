Adını Başkan Aktaş koydu

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne 2 yıl önce Hollanda ve Belçika'daki hayvanat bahçelerinden getirilen Afrika Penguenlerinde, kuluçka süresini tamamlayan ilk yavru dünyaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'da dünyaya gelen ilk Afrika Penguenine Kılıç adını verdi. Türkiye'deki Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden biri olan ve yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1132 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artıyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren kapılarını yeniden maske-mesafe-hijyen kurallarına göre açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Penguenleri, bozkurtlar ve Ala Geyiklerde, doğum sevinci yaşanıyor. BURSA'DA İŞLK YAŞANDIBursa'ya 2018 yılında Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi'nden getirilen erkek penguen ile 2019 yılında Hollanda'nın Burger's Hayvanat Bahçesi'nde getirilen dişi penguenin ilk yavrusu, Bursa'da doğan ilk Afrika Pengueni olarak kayıtlara geçti. Dişi ve erkek penguenin nöbetleşe olarak kaldıkları 40 günlük kuluçka süresini tamamlayan yavru penguen 11 Mayıs'ta yumurtadan çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni doğan yavruyu hayvanat bahçesinde ziyaret etti. Yaklaşık iki ay süren adaptasyon süresini sağlıklı bir şekilde tamamlayan minik penguene kimliğini belirleyen yeşil beyaz renkteki şeridi takan Başkan Aktaş, eline aldığı yavru pengueni, hayvanat bahçesini gezen çocuklara da sevdirdi. Başkan Aktaş, Kılıç adını verdiği yavru pengueni havuza bırakarak, yeni üyeyle birlikte sayıları 15'e ulaşan penguenleri besledi.