Kurt ve geyiklerin yeni üyeleri

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde penguenlerin yanı sıra bozkurt ve alageyik ailesinde de doğum heyecanı yaşandı. 17 Mayıs'ta, 9 haftalık gebelik süreci sonrası 4 adet bozkurt yavrusu dünyaya gelirken, bahçedeki bozkurt sayısı 7'ye yükseldi. Alageyik ailesinde de 35 haftalık gebelik süresinin ardından 4 Temmuz'da sağlıklı bir yavru dünyaya geldi. Bahçedeki alageyik sayısı 6'ya çıkarken, Başkan Aktaş, görevlinin kucağında sevdiği yavruya Çimen adını verdi. Pandemi sürecinde salgının yayılımının önlenmesi amacıyla hayvanat bahçesinin bir süre kapalı kaldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ziyaretçilerimiz 1 Haziran itibariyle hayvanat bahçesini ziyaret etmeye başladılar. Maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak bahçemiz ziyarete açıldı. Düzenli olarak dezenfeksiyona yönelik ilaçlamalar yapılıyor. Ziyaretçilerin yoğun bulunabileceği alanlarda fiziksel mesafeyi anlatan işaretlemeler yapıldı. Bu kurallar çerçevesinde Bursalıları hayvanat bahçemizi ziyarete bekliyoruz" dedi.