Sel bölgesinde yaralar sarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin ardından bölgede başlatılan seferberlik sonuç verdi. Felaketin etkisini tüm şiddetiyle gösterdiği Dudaklı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi ve devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, bölgedeki normalleşme sürecinin takipçisi olduklarını söyledi.

BÖLGEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Kestel'de 21 Haziran akşamı meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin hemen ardından bölgede büyük bir seferberlik başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bizzat gelerek yerinde incelemeler yaptığı Dudaklı Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi de adeta üs kurmuştu. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200'den fazla personel ile BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırıp, selden zarar gören evleri de tek tek temizledi. Hayatın biran önce normale dönmesi için vatandaşlara ev eşyası anlamında sosyal destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne iş dünyasından da destek geldi. Sel mağdurlarına İnegöl Mobilium AVM öncülüğünde işadamlarında da mobilya desteği sağlandı. Onlarca otomobilin çamur yığınları altında kaldığı mahallenin temizlenen meydanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, can kayıpları ve yaşanan acıların telafisinin mümkün olmadığını ancak Dudaklı'da 5 gün içinde hayatın normale döndürüldüğünü hatırlattı. Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve bugünü sel bölgesinde en iyi şekilde gösterdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Çok büyük bir felaket yaşadık ama hemen toparlandık. Enkazın kaldırılmasından evlerin temizlenmesine, mobilya ve beyaz eşya yardımına kadar ihtiyaçların giderilmesine çalıştık. Valiliğimiz, Büyükşehir ve Kestel Belediyemiz, işadamlarımız başta olmak üzere burada hayatın normalleşmesine katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün de Kestel Belediye Başkanımız, muhtarımız ve mahalle sakinleriyle bir araya gelip, yapılanları değerlendirdik. İhtiyaçları konuştuk. Büyükşehir ve Kestel Belediyemizin tüm imkanlarını kullanıp, hayatı tamamen normalleştireceğimize çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.