Trafik 942 kamera ile 24 saat izlenecek

MBursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için toplu ulaşımı teşvik, yeni raylı sistem hatları, mevcut raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu, yol genişletme, yeni yol ve köprülü kavşak gibi projelere ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle trafik akışının düzene girmesi ve ihlallerin ortadan kaldırılması için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımın ön görüldüğü Elektronik Denetleme Sistemi projesinin hayata geçirilmesi için Bursa Emniyet Müdürlüğü ile protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, Bursa trafiğine nefes aldıracak proje için ihaleye hazırlanıyor.

TAM 942 KAMERA 24 SAAT İZLEYECEK

Sistemin 1 yıl içinde kurulması öngörülürken yatırım, Elektronik Denetleme Sistemi ve Bursa Kentsel Trafik Yönetimi Sistemi olarak iki ayrı başlıkta ele alınacak. Toplamda 942 kamera ile trafiğin anlık olarak tek merkezden izlenebileceği projenin EDS ayağında 27 adet hız ihlal koridor sistemi kurulacak. 30 sinyalize kavşakta, 89 kavşak kolunda 282 şeride hitaben kırmızı ışık ihlal sistemi kurulacak. 15 noktada park ihlal sistemi bulunurken, projenin EDS etabında bölge görüntüleme sistemi için 150 hareketli ve 450 sabit kamera kullanılacak. Projenin Bursa Kentsel Trafik Yönetim Sistemi ayağında ise 240 adet araç sayım kamerası, 50 adet hareketli kamera ve 52 adet kavşak için yön dağılım kamerası bulunacak. Bu kapsamda 52 adet adaptifsinyalize kavşak yapılacak. 18 adet değişken mesaj sistemi için led ekran ve 82 adet bluetooth tabanlı araç algılama sistemi kurulacak.



MAKSİMUM SEVİYEDE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik yönetim sistemi ile şehrin ana girişleri ve merkez bölgesindeki trafiğin izlenmesi, denetlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi sağlanacak. Yol güzergâhlarına konulacak sensörler vasıtası ile yoğunluk bilgileri alınarak, elektronik değişken mesaj işaretleriyle trafik yüklerine göre en uygun trafik akışları sağlanacak. Ana arterlerde olan sıkışıklıkların engellenmesi, sıkışıklıkların otomatik olarak algılanması ve kameralar tarafından gözlemlenerek giderilmesine yönelik senaryoların otomatik ve manuel olarak devreye alınması sağlanacak. Yol üzerine konulacak şerit bazlı değişken trafik işaretleri vasıtası ile arterlerdeki trafik yoğunluklarına göre hız kontrol edilecek. Kavşak kontrol cihazları bir merkezden yönetilecek. Şehir halkı ve sürücüler; değişken mesaj işaret panoları, internet, mobil telefon uygulaması ve medya aracılığıyla yoğunluk ve seyahat süresi bilgisi gibi konular hakkında bilgilendirilecek. Maksimum trafik güvenliği sağlanırken, trafikle ilgili her türlü istatistikî bilginin toplanması ve değerlendirilmesi yapılacak.