15 yılda 60 ton altın çıkarılması planlanıyor

DÜNYADA en çok altın talep eden ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, artan talep üretimden karşılanamayınca, ithalatın artmasına, bu da altından doğan cari açığın büyümesine neden oluyor. Ülkemizde, altın üretiminin artırılması, yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması için yatırımlarını sürdüren şirketlerden birisi de Biga dağlarında faaliyete başlayacak olan Doğu Biga Madencilik A.Ş. Şirketin yatırım ve inşaat süreçlerinin tamamlanıp üretime başlaması ile Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt adlı 3 projede, 15 yılda yaklaşık 60 ton altın üretimi gerçekleştirmesi planlanıyor. Şirketin ilk yatırımı, inşaat sürecindeki Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi. Kirazlı Projesi, bir yandan ülke ekonomisine ciddi bir katkı koymaya hazırlanırken, diğer yandan yöreye yatırımlarını sürdürüyor.Şirketin, kuraklıkta bölge tarımına destek olacağı gölet projesinin yanı sıra yine Çanakkale bölgesinde ciddi bir enerji nakil hattı, bölge yollarının iyileştirilmesi, çevre köylerin sağlık, alt yapı, eğitim, kültür gibi ihtiyaçlarına katkı sunulması gibi yatırımları da bulunuyor. Doğu Biga Madencilik, üretime yönelik yatırımlarının yanı sıra çevreye yönelik projelere de büyük önem veriyor. Şirket, Kirazlı Projesinin yakınlarında toplam 14 bin ağaçlık 2 hatıra ormanı, yörede arıcılığın gelişimine yönelik arı otu ekimi gibi çalışmalara da imza attı. Altınzeybek-2 göletinin çevre düzenlemesi ve rehabilitasyonu kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında da yöre köylere ekonomik kaynak oluşturabilecek türler seçildi.Doğu Biga Madencilik'in Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni projesinin işletme ömrü yaklaşık 6-8 yıl olarak planlanıyor. Şirketin, işletme ömrünün tamamlanmasının ardından bölgenin rehabilite edilmesi ve doğaya yeniden kazandırılmasına yönelik kama planı da hazır.