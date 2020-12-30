Pandemi turizmde fırsata dönüşüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sosyal yaşamda olduğu gibi alışılagelmiş tatil anlayışında da önemli değişikliklere yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemiyi turizmde fırsata çevirmek için 'sağlıklı turizm' ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor. Sanayi kenti kimliği öne çıkan Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm stratejisini pandemi sonrasına göre yeniden güncelledi. Koronavirüs salgını öncesinde turizmde özellikle Uzak Doğu pazarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, pandemi sonrası değişen turizm anlayışına alternatif turizm yatırımlarına yöneldi. ÖNCELİK SAĞLIK OLACAKTüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını yüzünden yurt içi ve yurt dışında uzun süren karantinalar ve sokağa çıkma yasakları insanların tatil anlayışlarını da tümden değiştirdi. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler aldı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ'ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yayları ile Bursa, tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sunuyor. İstanbul başta olmak üzere tüm büyük kentlere yakınlığı ile bireysel ulaşım imkanlarıyla rahatlıkla ulaşılabilecek bir kent olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin insan sağlığını öne çıkaran turizm politikalarıyla sağlık ve güvenli tatilin önemli adreslerinden biri oluyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni normal yaşam koşullarına uygun olarak planladığı turizm politikasının başında, trekking, kamp ve karavan turizmi geliyor. Uludağ'ı, yaylaları, gölleri ve denizinin yanı sıra tüm doğaseverlere hitap eden coğrafi yapısıyla Bursa'nın, sağlıklı tatil anlayışının en önemli uğrak noktalarından biri olması yolunda adımlar atılıyor. Doğaseverlerin, Bursa'nın yeşili ve doğasını keşfederken, modern yaşama yakın ama şehirden uzak sağlıklı alanlarda tatillerini geçirebilmeleri için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda özellikle popüler olan İznik, Uludağ, Şuuçtu Şelalesi gibi bölgelerde kamp ve karavan alanları belirliyor.