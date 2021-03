Hayat Bursalı gençlere daha güzel

Bursa'da lise ve üniversite hazıklık kursları, üniversite tercih danışmanlığı, kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve kültür merkezleri ile gençlere yönelik hizmetlere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'nü kurdu. Gençlere yönelik etkinlik ve hizmetlerin tek çatı altında toplanacağı Gençlik Kulübü'nün tanıtım toplantısı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sunuculuğunu Bursalı oyuncu Eser Yenenler'in yaptığı program toplantıdan ziyade sohbet havasında geçti..Gençliğin insan hayatının en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın 3 Milyondan fazla olan nüfusunun 2 milyondan fazlasının 45 yaş altı olduğunu hatırlattı. Kent olarak genç bir nüfusa sahip olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, medeniyet, dil, tarih araştırma kulüpleri; kamplar, atölyeler, şenlik, festival, sportif uygulamalar, yerel, ulusal ve uluslararası konuklarla buluşmalar, sinema sanat geceleri, üniversite gençlik toplulukları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde çalıştaylar, paneller, seminerler, sempozyumlar yaptıklarını dile getirdi Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitimler, tercih danışmanlığı gibi eğitim destekleri ile gençlerin yanında olduklarını ifade eden Başkan Aktaş, dijital dünyaya ayak uydurmak hedefiyle e-spor turnuvası, vlogger akademi, youtube stüdyoları hazırlığı gibi faaliyetlerle her platformda gençlerin yanında olduklarını vurguladı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü'nün gençlere sağladığı en önemli avantajın ise görüş ve önerileriyle yönetimde söz sahibi olmak olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "İşin en önemli kısımlarından biri de genç arkadaşlarımın şehirle ilgili, yapılacak çalışmalar noktasında ne düşündüğü. Neyi arzu ettiği ve bizden neler beklediği. An itibariyle proje ve hizmetlerimizi genç arkadaşlarıma bu uygulamadan soracağım. Sevgili gençlerimizin düşünceleri bizim için çok değerli ve önemli. Yani bu projeyle genç kardeşlerimizi yönetimin içine dahil etmiş oluyoruz. İşin bu kısmını çok önemsiyorum. Ayrıca bunların yanında bu platformdan, çalışma hayatı öncesindeki staj imkanlarından da haberdar olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.Bugün yerel yönetimlerde Türkiye'ye örnek olacak en kapsamlı ve ilk olma özelliği taşıyan Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü'nü hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Gençliğe yönelik tüm çalışmalarımızı bundan böyle Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü çatısı altında gerçekleştireceğiz. Tabi bu oluşumun gençlerimize sağlayacağı bir takım avantajlar da olacak. Mesela Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü mobil uygulamasını indiren genç kardeşlerimiz, 4 GB ücretsiz internet data paketine sahip olacaklar, hem de operatörleri hangisi olursa olsun. Bunun yanı sıra gençlerimiz onlarca işyeri ve mağazadan indirimli alışveriş yapma imkanına kavuşacak. Teleferikten 1 bilet alana 1 bilet gençlerimize bedava olacak. Yine BUDO'dan 3 bilet alınca 1 bileti ücretsiz elde edecekler. Gençlerimiz ayda bir kez ücretsiz otopark kullanım hakkına sahip olacak. BURFAŞ tesislerimizde de kasada yüzde 15 indirim kazanacaklar. Gençlerimize indirim sunun mağazalarıma her gün yenileri eklenecek. Bu avantajlardan Bursa'da ikamet eden 15- 29 yaş arası gençlerimiz yararlanabilecek. Boşuna demiyoruz, Hayat Bursa'da yaşayan gençlere güzel" dedi.