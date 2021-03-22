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Giriş Tarihi: 22.3.2021

Hizmet erleri tüm engelleri kaldıracak

AYHAN FİDAN
Hizmet erleri tüm engelleri kaldıracak
Engelli vatandaşların sosyal hayatın her alanında aktif olarak rol alabilmesi için farklı projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla daha etkili iletişim kurulabilmesi için güvenlik personeline işaret dili eğitimi veriyor. Toplu taşıma araçlarını akülü araçla binilebilecek şekilde alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç tamir ve bakım atölyesinde yılda 500'den fazla tamir ve bakım gerçekleştiren, akülü araç dolum istasyonu sayısını 12'ye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim için de önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik personeline yönelik işaret dili eğitimi düzenlendi. BUSMEK Türk İşaret Dili Eğitmeni Emel Camfener tarafından verilen eğitimlere 40 güvenlik personeli katılıyor. Her hafta Pazartesi ve Salı günleri yapılan toplam 120 saatlik eğitim 3,5 ay sürecek. Eğitim sonunda işaret dilini öğrenen güvenlik personeli, hizmet birimlerine gelen işitme engelli vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurup, onların da hizmetlerden etkili biçimde yararlanmasına katkı sunacak.

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Hizmet erleri tüm engelleri kaldıracak
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