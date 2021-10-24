Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur?
Giriş Tarihi: 24.10.2021 21:06 Son Güncelleme: 24.10.2021 22:30

1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur?

1935’te doğan ve En Doğurgan Kedi unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952’ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur?

A- 53
B- 105
C- 210
D- 420 (CEVAP)

ARKADAŞINA GÖNDER
1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA