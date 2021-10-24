Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.