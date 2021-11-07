Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1980'de ABD Georgia'da idam cezasının infazından bir gece önce hapisten kaçan ve böylece eyalet tarihinde firar etmeyi başarmış ilk idam mahkumlarından olan Troy Leon Gregg ne zaman ölmüştür? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.