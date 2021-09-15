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Giriş Tarihi: 15.9.2021 00:01 Son Güncelleme: 15.9.2021 00:01

1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

1990’da İzlanda’ya maça giderken mola verdikleri Londra’da havalimanındaki Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

A- SSCB Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncuları
B- Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları (CEVAP)
C- Pakistan Çim Hokeyi Milli Takımı oyuncuları
D- Romanya Hnetbol Takımı oyuncuları

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1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?
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