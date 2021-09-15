Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki "Duty Free" yazısının "bedava" anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.