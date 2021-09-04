Giriş Tarihi: 4.9.2021 21:19Son Güncelleme: 4.9.2021 21:21
2010'da Oxford Üniversitesinin 540 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan bir kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmaktadır?
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ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “2010'da Oxford Üniversitesinin 540 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan bir kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmaktadır? “ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “2010'da Oxford Üniversitesinin 540 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan bir kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmaktadır? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
2010'da Oxford Üniversitesinin 540 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan bir kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmaktadır?
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2010'da Oxford Üniversitesinin 540 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkiye başlayan bir kişinin yakın arkadaşlarından kaçı ondan uzaklaşmaktadır?