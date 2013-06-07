Polat kendini infaz ettirdi

Atv'nin fenomen dizi Kurtlar Vadisi Pusu heyecan dolu bir bölümle sezon finali yaptı.



Tüm kişilerde 12.01 izlenme oranı ve 33.14 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.94 izlenme oranı ve 25.95 izlenme payına ulaşarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.



İŞTE MİLYONLARI EKRANA KİLİTLEYEN FİNAL SAHNESİ







Dizinin 10. Yıl sezon final bölümünde heyecan ve aksiyon bir an olsun dinmedi. Polat önce Poyraz'ı öldürdü daha sonra İhtiyarlar Heyeti'nin tüm sırlarını içeren "soy ağacı" kitabını Tapınakçılara kaptırmadan güven altına aldı. Deşifre olan tüm heyet üyeleri kurallar gereği kendi rızalarıyla KGT elemanları tarafından boğularak öldürüldü. Böylelikle yepyeni bir heyetin kurulmasının yolu açılmış oldu.



Ve tüm sırlara vakıf, yaşayan tek kişi Polat Alemdar kaldı. Polat da Akif'ten kuralları uygulamasını ve kendisini öldürmesini istedi. Polat'ın son arzusu, Akif'in kızı Elif'e ulaşması ve onu koruma altına alması oldu. Polat Alemdar kendi rızasıyla Akif tarafından boğuldu…

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