Giriş Tarihi: 4.9.2021 21:27Son Güncelleme: 4.9.2021 21:27
2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?
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ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “ 2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?“ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?
yaban domuzu
bozayı
dingo
kanguru
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2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?