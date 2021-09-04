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Haberler Medya Haberleri 2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 21:27 Son Güncelleme: 4.9.2021 21:27

2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?

2013’te Avustralya’nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?

ATV ekranlarına Cumartesi akşamları gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı yeni bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile seyircisinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster programı her Cumartesi reyting rekorları kırıyor. Bu akşamki programda yer alan “ 2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?“ sorusunun yanıtı için de araştırmalar başladı. “2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır? “ sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?

yaban domuzu

bozayı

dingo

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2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?
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