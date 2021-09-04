2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?

yaban domuzu

bozayı

dingo

kanguru