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Giriş Tarihi: 24.10.2021 22:04 Son Güncelleme: 24.10.2021 22:05

2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?

2013’te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki,2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: 2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?

A- Romancılar
B- Şairler (CEVAP)
C- Oyun yazarları
D- Kurgu dışı yazarları

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2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir?
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