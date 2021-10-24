Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 2013'te Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yayımlanan, vefat etmiş Kuzey Amerikalı, Çinli, Türk ve Doğu Avrupalı 1987 yazar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kimler en kısa yaşam süresine sahiptir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.