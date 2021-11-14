Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.