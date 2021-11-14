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Haberler Medya Haberleri 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
Giriş Tarihi: 14.11.2021 21:52 Son Güncelleme: 14.11.2021 21:52

2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

2014’te Belçika’da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?

A- Utanç (CEVAP)
B- Korku
C- Gurur
D- Öfke

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2014'te Belçika'da 233 lise öğrencisiyle 27 duygu durumu üzerinden yapılan akademik bir çalışmaya göre hangi duygu durumu en kısa sürmektedir?
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