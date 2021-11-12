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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:38 Son Güncelleme: 12.11.2021 22:38

2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

2014’te Fransa’da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?

A- Sosyal medyada iddiaya girdiği
B- Dişçi randevusundan kaçtığı (CEVAP)
C- Matematikten düşük not aldığı
D- Yeni doğan kardeşini istemediği

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2014'te Fransa'da yalnız ve evinden uzakta bulunan 12 yaşındaki bir çocuk, polise, kendini kaçıran bir adamın elinden kaçtığını söylemiş, polisi bir ay uğraştırdıktan sonra gerçekte ne olduğu ortaya çıkmıştır?
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