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Milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal medya uygulaması 'a beklenen özellik geldi. Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, bu kez Intagram'a canlı yayın özelliğini getirdi.

ULAŞ AYDOĞAN
ULAŞ AYDOĞAN Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 19.1.2019 17:34
Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?
Popüler uygulamalardan birisi olan Instagram, gün geçtikçe kendini yenilemeye devam ediyor. Mark Zuckerberg'in satın aldıktan sonra baştan aşağıya yenilediği Instagram'a birçok yenilik gelmişti. Bu kez ise milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek bir güncelleme daha yayına alındı Instagram canlı yayın özelliği dün itibari ile kullanıma açıldı. İlk canlı yayınlar özellikle ünlü isimler tarafından yapılmaya başladı.

INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN NASIL YAPILIR?

Instagram'a canlı yayın özelliğinin gelmesi ile birlikte özellikle sosyal medya fenomenleri ilk yayınlarını yapmaya başladı. Bu özellikten son derece memnun olan bazı kullanıcılarda özelliği keşfetmeye çalışıyor. Instagram'da canlı yayın yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;

''Instagram'da canlı yayın özelliği kullanımına "Hikayeler" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor. Bu ikon ile Instagram'da canlı yayın yapabilirsiniz.''

Live/Canlı ikonu sizin hesabınıza görülmüyorsa endişeye kapılmayın. Instagram'da canlı yayın özelliği zamanla yayılacak. Eğer hesabınıza gözükmüyorsa bir müddet beklemeniz gerekmektedir. Instagram'da canlı yayın özelliği ise 1 saat olarak belirlendi.

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Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?
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