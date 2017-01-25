Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?

BUGÜN NELER OLDU

Popüler uygulamalardan birisi olan Instagram, gün geçtikçe kendini yenilemeye devam ediyor. Mark Zuckerberg'in satın aldıktan sonra baştan aşağıya yenilediği Instagram'a birçok yenilik gelmişti. Bu kez ise milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek bir güncelleme daha yayına alındı Instagram canlı yayın özelliği dün itibari ile kullanıma açıldı. İlk canlı yayınlar özellikle ünlü isimler tarafından yapılmaya başladı.Instagram'a canlı yayın özelliğinin gelmesi ile birlikte özellikle sosyal medya fenomenleri ilk yayınlarını yapmaya başladı. Bu özellikten son derece memnun olan bazı kullanıcılarda özelliği keşfetmeye çalışıyor. Instagram'da canlı yayın yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;Live/Canlı ikonu sizin hesabınıza görülmüyorsa endişeye kapılmayın. Instagram'da canlı yayın özelliği zamanla yayılacak. Eğer hesabınıza gözükmüyorsa bir müddet beklemeniz gerekmektedir. Instagram'da canlı yayın özelliği ise 1 saat olarak belirlendi.