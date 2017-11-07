‘Bahtiyar Ölmez’ seti sınıf oldu

Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı ve Güven Hokna'nın yanı sıra deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken atv'nin yeni dizisi 'Bahtiyar Ölmez', bu cumartesi seyirciyle buluşacak. Nehir Yapım'ın, Cem Tabak yönetimindeki projesinde çekimler, tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo Televizyon Teknolojisi Programı birinci sınıf öğrencileri, dizinin Reşadiye Köyü'ndeki setini ziyaret edip oyuncularla bir araya geldi.

Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı, Ali Çatalbaş ve Ferdi Kurtuldu ile sohbet eden öğrenciler, çekimler sırasında görüntü de aldı. Oyunculuğun ve televizyonculuğun uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Yetkin Dikinciler, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu: "Televizyon dizisi çekmek zor ama aynı zamanda da keyifli bir iş. Seviyorsanız ve emek verirseniz başarılı olmanız zor değil. Sonunda ağlayacaksanız ve gönül vermeyecekseniz bu işi yapmayın. Ben hâlâ ilk günkü gibi oyunculuğu çok severek ve heyecanla yapıyorum." Hande Subaşı ise şöyle konuştu: "Oyunculuk çok güzel ama sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Ne iş yaparsanız yapın; mesleğinizde bir yere gelmek ve takdir toplamak istiyorsanız çok çaba göstermelisiniz. Ben her gün sette, ekipten ve oyuncu arkadaşlarımdan yeni bir şeyler öğreniyorum."

BAHTİYAR ÖLMEZ'İN YAYINLANAN FRAGMANLARI

ATV'NİN YENİ DİZİSİ BAHTİYAR ÖLMEZ 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI İZLE!

BAHTİYAR ÖLMEZ 1. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI YAYINLANDI - HEMEN İZLE!