Kanatsız Kuşlar 21. Bölümde heyecan devam ediyor

21. Bölüm Özeti:

Nefise, sakladığı sırlar ortaya çıkınca Muzaffer'den af diler. Ancak Muzaffer'in geri adim atmaya niyeti yoktur. Nefise, evden kovulan Azime'ye ve kızını da evini açar. Hep birlikte, Nefise'nin çocukları için tuttuğu evde yaşamaya başlarlar. Artık kendi ayakları üzerinde duracaktır. Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur'un kendisini affedeceğine inanmaktadır. Bir an önce Ahmet'le arasındaki nikahı iptal ettirmeye çalışırken yaşanan beklenmedik olay Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Ahmet'in gözü karalığı, Zeynep'in mücadelesi ile karşı karşıyadır.

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KANATSIZ KUŞLAR 20.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?