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de 'Mavi konağı terk ediyor'

Giriş Tarihi: 10.11.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 10.11.2017 20:02
Aşk ve Mavi 40. bölümde 'Mavi konağı terk ediyor'

'nin sevilen si üyle seyircisi ile buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kitleyen Aşk ve Mavi 40. bölümüyle yine seyircisinden tam not alacak. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk ve Mavi'de heyecan kaldığı yerden ediyor. Aşk ve Mavi 40. bölümünde neler olacak?  işte tüm detayları....

AŞK VE MAVİ 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safiye ve Mavi, konağı terk ederler. Sinem'in kurnazca planı, Mavi ve Ali'yi git gide uzaklaştırmaktadır. Cemal ise derdini ne Safiye'ye ne de ailesine anlatamaz. Herkes Gülay'ın karnındaki bebeğin Cemal'den olduğuna inanmaktadır. Faysal, Cemal'i bir an önce nikah masasına oturtmaya çalışırken, Safiye'nin boşanma davası açması Cemal'in elini iyice zayıflatır.

AŞK VE MAVİ 40. BÖLÜM FRAGMANLARI

AŞK VE MAVİ 40. SON BÖLÜM İKİNCİ FRAGMANI YAYINLANDI! AŞK VE MAVİ 40. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! HEMEN İZLE

AŞK VE MAVİ 39.BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.

AŞK VE MAVİ 39. SON BÖLÜM TAMAMI İZLE (TEK PARÇA OLARAK) İZLE!

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Aşk ve Mavi 40. bölümde 'Mavi konağı terk ediyor'
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