Bahtiyar Ölmez 1. bölümde nefes kesecek!

BAHTİYAR ÖLMEZ 1.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bazı günler vardır, insanın hayatı hiç beklenmedik şekilde tümden değişir. O gün Bahtiyar Ölmez için öyle bir gündür. Hiç ummadığı bir şekilde hayatının aşkıyla karşılaşır ve ilk görüşte sırılsıklam aşık olur. Ancak mutluluğu kısa sürede kabusa dönüşür. Önce dolandırılır, sonra da bir kazaya birlikte hayatı tümden değişir. O artık Rıfat Baba'dır. Yeraltı dünyasının büyük babalarından Rıfat Çakar'ın ailesi onun ailesi, düşmanları onun düşmanlarıdır. Rıfat Çakar'ın güzeller güzeli eşi Aylin, hiç konuşmayan 6 yaşındaki oğlu Tahir ve hafif Alzheimer hastası olan annesi Latife yeni ailesi olacaktır. Aylin ve Rıfat Çakar'ın arasında kimsenin bilmediği bir sır vardır. Bahtiyar Ölmez nasıl bir sırrın içinde düştüğünden habersizdir. İlk görevi de yar altı dünyasının babalarından Fuat'tan mekanını geri almaktır. Bahtiyar hiç bilmediği tanımadığı kendine özgü kuralları olan yeraltı dünyasında bu zorlu görevi başarabilecek midir? Eski ve yeni hayatı arasında sıkışan Bahtiyar'ı yeni hayatında aşkıyla ilgili çok büyük bir sürpriz beklemektedir.