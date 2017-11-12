Cennet'in Gözyaşları yeni bölüm bu akşam

CENNET'İN GÖZYAŞLARI'NDA NELER OLACAK?

Cennet, Ali'ye ait ipuçlarını bulmuştur ama emin değildir. İçinde kocaman bir umut 'ya Selim Ali'yse?'... Bu bilinmezlik içinde boğuşurken bir de Melisa'nın intiharı yüzünden suçlanıyordur. Arzu bu defa taktik değiştirmiş, Cennet'i zaafı üzerinden vuracaktır. Selim ise her şeyden habersizdir. Melisa'nın gerçekten kendisini öldürmeye kalktığına inandığı için Melisa'nın yanındadır sürekli. Bu durumu çok iyi değerlendiriyordur Melisa. Selim, Melisa ile daha çok vakit geçirmeye başlamıştır ve Cennet'i üzdüğünün farkındadır. Cennet, Ali'nin eşyalarının neden Selimlerin evinde olduğunu araştırıyordur ve cevabı ona Nilgün verir. Cennet, Selim'in Ali olduğunu öğrenmiştir. Şimdi her şeyi Selim'e anlatması lazımdır ama onu daha büyük bir sürpriz bekliyordur.

8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

CENNET'İN GÖZYAŞLARI 7.BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nilgün'ün ölümcül planı hiç umduğu gibi sonuçlanmaz. Arzu da Cennet'i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır çünkü Cennet'e bir şey olursa Suna tarafından gerçeklerin ortaya döküleceğini biliyordur. Sonunda zafere ulaşır. Arzu sorunlardan kurtulmuş ve az da olsa rahat nefes alacağını düşünürken bu defa Melisa'yı kaybedecek olmakla yüz yüze gelir... Cennet ise kurtulmuştur ama bu durum öyle kolay kapanacak değildir. Selim ve Orhan ayrı kollardan Cennet'i kimin ka ırdığını araştırırken beklenmedik bir şey olur. Cennet çok büyük bir sırra ulaşmak üzeredir. Artık tüm dengeler değişecektir... Özellikle de Selim ve Cennet arasındaki dengeler.