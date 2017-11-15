Seven Ne Yapmaz 11. bölümde ‘Aşk mı kazanacak?’

SEVEN NE YAPMAZ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Ozan'ı kıskandırmak için başladığı oyun, Nazlı'nın başına iş açmıştır. Serdar'dan da yüreğindeki kalabalığını bir türlü eksiltemediği Ozan'dan da kaçar. Serdar yıkılmıştır. Yine de Ebru'nun sözünü dinleyip beklemeye karar verir. Ozan ise, en azından evet demediği için mutludur. Bu mutluluğu, tek dert ortağı Mehmet'in, nedenini anlayamadığı şekilde ona çok sert bir tepki göstermesi ve kendisini bir daha aramamasını söylemesiyle sekteye uğrar.



Nazlı'nın kreminin test için laboratuvara gönderildiğini öğrenen Arzu, onu bir kez daha gaza getirir ve iş yerine gönderir. Nazlı gider ama kafası fazlasıyla karışık durumdadır. Bütün gece Ozan'ı düşünmüştür.

Belki de Ozan'ın gerçekten iyi bir açıklaması vardır. Belki her şeyi boş verip ona inanmalı ve elini tutmalıdır. Serdar'ın durumunu gören Ebru, Nazlı'yla baş başa konuşmaya karar verir. Bu yüzden onu yemeğe çıkartır. Burada öğrendiği bir şey, Nazlı'nın son kalan umudunu da parça parça eder. İki müzmin aşık, birbirinden tamamen kopmak üzeredir. Ama Ozan'ın, hayatının aşkından, diğer yarısından vazgeçmeye niyeti yoktur. Ne olursa olsun, dünya başına yıkılsa da aşkının peşinden gidecektir.