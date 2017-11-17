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Aşk ve 'de ve şoku

Giriş Tarihi: 17.11.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 19:08
Aşk ve Mavi'de Cemal ve Safiye şoku

Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve 41. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kitleyen Aşk ve Mavi 41. bölümüyle yine seyircisinden tam not alacak. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk ve Mavi'de heyecan kaldığı yerden ediyor. Aşk ve Mavi 41. bölümünde neler olacak? işte tüm detayları....

AŞK VE MAVİ 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

, bebeğin kendisinden olmadığını anlatmaya çalışsa da Gülay'la söz yüzüğü takmaktan kurtulamaz. Cemal'den boşanan , bu haberi duyar duymaz konağa dönmeye karar verir. Fazıl, Safiye'nin dönmesi üzerine Cemal'le Safiye'yi birbirinden uzak tutmak için ve Ali'den yardım ister. 'nın doğum yaptığı hastanede çalışan bir hemşire, vicdan azabına dayanamaz ve Fatma'ya bebeğinin ölmediğini söylemeye karar verir. Fatma, Demirhan'a bir adım daha yaklaşmıştır.

AŞK VE MAVİ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI HEMEN İZLE

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Aşk ve Mavi'de Cemal ve Safiye şoku
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