Aşk ve Mavi'de Cemal ve Safiye şoku

AŞK VE MAVİ 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemal, bebeğin kendisinden olmadığını anlatmaya çalışsa da Gülay'la söz yüzüğü takmaktan kurtulamaz. Cemal'den boşanan Safiye, bu haberi duyar duymaz konağa dönmeye karar verir. Fazıl, Safiye'nin dönmesi üzerine Cemal'le Safiye'yi birbirinden uzak tutmak için Mavi ve Ali'den yardım ister. Fatma'nın doğum yaptığı hastanede çalışan bir hemşire, vicdan azabına dayanamaz ve Fatma'ya bebeğinin ölmediğini söylemeye karar verir. Fatma, Demirhan'a bir adım daha yaklaşmıştır.

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