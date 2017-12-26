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86. bölümü ile ekranlara geldi

Atv'nin en çok seyredilen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi bu akşam yine ekranları kasıp kavurdu! Hayranları tarafından merakla izlenen dizinin yeni bölümünde neler oldu?

Giriş Tarihi: 26.12.2017 19:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2017 00:27
EDHO 86. bölümü ile ekranlara geldi

Hızır Çakırbeyli, 'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir. Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar. Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

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EDHO 86. bölümü ile ekranlara geldi
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