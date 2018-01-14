Müge Anlı yine zirve yaptı

Televizyon ekranlarında yayımlanan yaşam aktüel programlar arasında her zaman ön planda olan "Müge Anlı
İle Tatlı Sert" yine bir birinciliğe imza attı: Geçen ay yazılı basında hakkında en fazla haber çıkan yaşam aktüel programı oldu. Medya takip ajansı Interpress'in medyada yapmış olduğu incelemeye göre; başarılı televizyoncu Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı ve gündüz kuşağında 10 yıldır canlı olarak ekranlara gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert
" ile ilgili geçen ay yazılı basına 95 haber yansıdığı tespit edildi. Her programda birbirinden çarpıcı konu ve konuklarıyla gündeme damga vurmayı başaran Müge Anlı, programda ortaya çıkardığı cinayetler, aydınlattığı sır olaylarla geçen ay yapılan Celebrity Güven Endeksi araştırmasına göre en güvenilen isim olmuştu. Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen programında geçen ay Adana'dan İstanbul'a gelen ve 1 haftadır kayıp olduğu için ailesinin hayatından endişe ettiği Mustafa Tür'ü, 5 dakikada bulması ses getirmişti. Mersin'de akrabaları tarafından kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul'la ilgili programlar da ilgiyle izlendi. Bindiği minibüsten zorla indirilirken güvenlik kameralarına takılan görüntüleri Müge Anlı'nın Whatsapp İhbar Hattı'na gönderilen Topçul, kurtarıldıktan bir gün sonra Anlı'nın canlı yayınına katılarak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı.