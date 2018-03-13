8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!

19 Mart Pazartesi atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" bitmeyen temposu, sırları ve heyecanı zirvede tutan senaryosu ile izleyenleri ekran başına toplayacak. Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Ceyda Düvenci, Cem Davran, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş'ın yanı sıra Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner rol aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı "8.Gün" 19 Mart Pazartesi 20.00'de izleyici karşısında olacak.
https://www.atv.com.tr/webtv/8-gun/fragman/1?id=076ebf20-ab03-4c54-b8ae-72fed7cd0df1