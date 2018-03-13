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8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!

Giriş Tarihi: 13.3.2018 22:25
8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!

Pazartesi atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan "8. Gün" bitmeyen temposu, sırları ve heyecanı zirvede tutan senaryosu ile izleyenleri ekran başına toplayacak. 'ın yapımcılığını üstlendiği, , , , , , Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş'ın yanı sıra Gökçe Yanardağ, Sermet Yeşil, Deniz Karaoğlu ve Orhan Güner rol aldığı, yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı "8.Gün" 19 Mart Pazartesi 20.00'de izleyici karşısında olacak.


https://www.atv.com.tr/webtv/8-gun/fragman/1?id=076ebf20-ab03-4c54-b8ae-72fed7cd0df1

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8. Gün’ün yayın tarihi belli oldu!
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