TBT nedir ve ne demek?

TBT, başta Instagram olmak üzere hepimizin sürekli karşılaştığı ve kullandığı bir etiket. Peki daha önce hiç, bu etiketin anlamını merak ettiniz mi?

TBT NE DEMEK?

Bu etiketin anlamı 'Throw Back Thursday' demektir. Yani geçtiğimiz Perşembe günü gibi bir anlama geliyor. Ancak kullanım amacı tam olarak anlamı ile uyuşmuyor. Hatta bu etiketi kullananlar TBT'nin anlamını bile bilmiyorlar.

TBT İLK NE ZAMAN KULLANILDI?

2012'de ilk kez popüler bir dergi hesabından paylaşılan bu etiket, zamanla dergiden daha popüler oldu. Pek çok kullanıcı ve ünlü isim tarafından vazgeçilmez bir etiket haline geldi. Şuan ise bu etiket paylaşılan fotoğrafın bugüne değil de daha önceki bir zamana ait olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Eğer bu etiketi ilk gördüğünüzde derin bir anlam aradıysanız maalesef ki yanıldınız.

INSTAGRAM HAKKINDA

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıllarda Instagram'ı satın alarak büyük bir yatırıma daha imza atmıştı. O günden sonra popüler sosyal medya platformunda birçok yenilik görülmeye başladı. Bu yeniliklerden en önemlisi ise 'Story' oldu. Kişiler anlık durumlarını tıpkı Snapchat'te olduğu gibi resimli olarak paylaşmaya başladı. Bu özellikler ile birlikte Instagram'ın kullanıcısında büyük artış yaşandı.