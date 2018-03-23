Linkedin nedir ve nasıl kullanılır? İş ilanları kontrol edin

İnsanlara yeni fırsatlar bulup paylaşma konusunda yardımcı olan dünyanın en büyük profesyonel ağıdır cevabı en yalın cevap olacaktır. Peki ama bu sizinle ne kadar ilgili?

LİNKEDİN NASIL KULLANILIR?

Kariyerinizi yönetmek Linkedin'a katılma sebeplerinden sadece birisidir. Profesyonel profilinizi oluşturdukça diğer kişilerin internette sizi aradıklarınızda bulabilecekleri uzmanlığınız ve yetenekleriniz ile ilgili güvenilir bir kaynak oluşturursunuz. İki dakika içerisinde internette şimdiye kadar sahip olduğunuz en önemli sayfayla birlikte hazır ve harekete geçmiş olacaksınız.

Linkedin'de Google sonuçlarında neler gözüktüğü üzerinde daha fazla kontörle sahip olursunuz ve kuvvetli bir profil ile diğer insanların size fırsatlar ile gelmesini sağlarsınız. Kontaklarınız çoğu zaten Likedin'de ise sadece adres defterinizi yükleyerek onlarla yeniden bağlantı kurabilirsiniz. Bu size bağlantılarınız işlerini ya da e posta adreslerini değiştirseler bile bağlantıda kalmayı sağlar.

KARİYERİNİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

İtibarınız, kariyeriniz boyunca geliştirdiğiniz ilişkilerin toplamıyla oluşur. Linkedin, size bu ilişkileri güvenilir bir biçimde devam ettirmenizi sağlar. Ek olarak geniş bağlantıları kurmak istediğinizde Linkedin arama araçlarını kullanarak kişileri bulabilirsiniz. Daha sonra ortak tanıdıklarınızı görün. Bu güvendiğiniz bağlantılardan tanıtım istemenizi kolaylaştırır.

Tweet'leri profesyonel ağınızda Linkedin'dan Twitter'a ve tersi şekilde paylaşmak için Twitter hesabınıza bağlantılandırın. Ve nerede olursanız olun ağınızda kalmak için mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Ofiste çalışırken veya hareket halinde olsanız bile Linkedin kariyeriniz için önemli olan kişiler ile bağlantıda kalmanızı sağlar.